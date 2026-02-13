　
社會 社會焦點 保障人權

台南正副議長賄選案二審宣判　邱莉莉、林志展等9人仍無罪

▲台南高分院對台南市正副議長選舉賄選案宣判，駁回上訴維持邱莉莉等人一審均無罪判決。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南高分院對台南市正副議長選舉賄選案宣判，駁回上訴維持台南市議長邱莉莉等人一審均無罪判決。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

備受矚目的台南市正副議長選舉賄選案，一審以檢方提出事證未達「證明犯罪」之程度，以「罪證不足」判決台南市議長邱莉莉、副議長林志展及郭再欽、李文俊、黃麗招、李鎮國、黃怡萍、林士傑、高玫仙、楊志強等共10人均無罪，其中9人上訴二審後，台南高分院13日下午宣判，認原審認事用法並無違誤，駁回上訴，維持一審無罪判決。

檢方起訴資料指出，林志展、郭再欽為使邱莉莉當選第4屆台南市議會議長，自 2022年10月24日補選日前起，就常與邱莉莉聯繫、聚會討論每日選情之訊息，務必使邱莉莉當選第4屆議長。2022年11月26日第4屆台南市議員選舉結果民進黨取得28 席、國民黨15席、台灣團結聯盟1席、台灣基進黨1席、無黨籍12 席。

郭再欽、邱莉莉、林志展因恐民進黨其中議員6席跑票，致邱莉莉無法當選第4屆議長，3人分工由郭再欽擔任總操盤手，負責決策可能影響選情的大小事，邱莉莉、林志展則聯繫民進黨內市議員以固票。

▲台南高分院對台南市正副議長選舉賄選案宣判，駁回上訴維持邱莉莉等人一審均無罪判決。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市副議長林志展。

邱莉莉委由郭再欽、林志展拓展民進黨以外市議員之支援，郭再欽、林志展並商討拓展之物件。而他們等商議對具選舉權之市議員採取賄選及恐嚇之不法手段，以影響市議員之投票，賄選乃透過行求賄賂市議員，企圖影響議員投票；倘賄選方式無效，則採取恐嚇方式，對無法以行求賄賂動搖投票意向之市議員，施以言詞之恐嚇，甚或續行行求賄賂，迫使市議員接受原先未達預期效果之行求賄賂利益，並逼迫議員放棄 投票、投給自己（形同廢票）或投票予邱莉莉。

邱莉莉、林志展、郭再欽亦商議由林志展以民進黨提名副議長候選人之姿，配合將副議長位置當作籌碼，以實質上「邱莉莉、李文俊」之正副議長搭配，作為條件，與李文俊結盟，因郭再欽、邱莉莉、林志展與李文俊不具信賴關係，為此，郭再欽於2022年11月28日與黃麗招聯繫，藉由黃麗招之牽線，欲使與邱莉莉、林志展、郭再欽與李文俊結盟，由李文俊爭取親近的國民黨議員參與。

郭再欽等人又透過李文俊的友人黃怡萍，與李鎮國的妻子高玫仙聯絡，對李鎮國遊說將議長票投給邱莉莉；郭再欽則向李鎮國保證，民進黨籍議員會把副議長票投李文俊，若李鎮國遭國民黨開除黨籍，4年後以無黨籍身分參選市議員，郭再欽也會全力支援及贊助經費，就算落選也會支付4年議員薪資等進行賄選。

郭再欽再聯絡楊志強，楊志強藉由邀請國民黨議員方一峰聚會，向方一峰拜託將議長選舉票投給自己，還說會給錢，方一峰不為所動。此外，郭再欽指示黃怡萍聯繫方一峰，由黃怡萍與林士傑搭乘廂型車到西港慶安宮旁赴約，方一峰上車後，林士傑要求方在議長選舉時缺席或票投自己，但不可投給郭信良，導致方一峰心生畏懼，當日起至正副議長投票日期間，均住宿在市議會。

台南地院指出，依卷內通聯紀錄與相關對話內容，僅能看出被告間對選情的討論與訊息交換，例如參選決心、情資傳言及提醒勿對外透露政黨搭配可能性等，並不足以證明有具體賄選或恐嚇之犯意聯絡與行為分工。通話內容未具體提及對象與金額方式，難認屬於具體行求賄賂行為；證人方一峰證詞前後反覆矛盾，缺乏補強證據，無法僅憑單一證述作為定罪基礎。

▲台南高分院對台南市正副議長選舉賄選案宣判，駁回上訴維持邱莉莉等人一審均無罪判決。（記者林東良翻攝，下同）

至於李鎮國與高玫仙部分，合議庭指出，李鎮國在相關會面前即已表態支持特定正副議長搭配，縱使曾發生疑似恐嚇手勢事件，也未改變其投票意向，難認存在對價關係。

對於妨害自由部分，法院認為證人自述未因言語感到恐懼，卷內亦無積極客觀證據證明有恐嚇犯意聯絡，基於罪疑唯輕原則，應為被告有利認定。一審法院審酌全部證據後，認為尚不足以達到刑事有罪之證明程度，因此決全數無罪。至於前台南市漁會理事長林士傑、則因被槍擊身亡，判決不受理。

案件經上訴後，台南高分院審理後認為一審認事用法並無違誤，認罪證不足而於2月13日下午判決駁回檢方上訴，維持一審無罪判決。

春節就醫免排隊！台南啟動醫療服務不打烊專區

春節就醫免排隊！台南啟動醫療服務不打烊專區

農曆春節9天連假將至，返鄉、旅遊與聚餐活動增加，醫療需求也隨之升溫，台南市衛生局啟動「春節醫療服務不打烊」專案，整合全市醫療量能與即時資訊，讓市民就醫更便利、更安心，黃偉哲提醒，連假期間注意氣溫變化與飲食節制，如有就醫需求，請善用專區資訊並落實急診分流，把醫療資源留給最需要的人。

國際大提琴家MON-PUO拜會黃偉哲盼台南躍升亞洲文化之都

國際大提琴家MON-PUO拜會黃偉哲盼台南躍升亞洲文化之都

併購矽品日月光營運長更二審判無罪

併購矽品日月光營運長更二審判無罪

鏡頭為筆寫家鄉！台南師生勇奪紀錄片全國首獎

鏡頭為筆寫家鄉！台南師生勇奪紀錄片全國首獎

電動公車「馬」上啟程！台南再添28輛新車綠能運輸邁向34%

電動公車「馬」上啟程！台南再添28輛新車綠能運輸邁向34%

