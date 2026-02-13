　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸3D列印新突破　0.6秒完成公釐級尺寸複雜物體複製

▲3D列印過程實錄。（圖／翻攝新華社）

▲3D列印過程實錄。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸清華科研團隊近期公佈一項3D列印新技術研究成果，可在0.6秒內完成公釐級複雜物體的高解析3D列印複製，列印速率達每秒333立方公釐，相關成果已於12日凌晨在線發表於《自然》期刊。該研究團隊表示，這項技術有望為生物醫學、微奈米科技與先進製造等領域提供新方案。

《新華社》報導，3D打印技術的性能突破關乎生物醫學、微納科技、先進製造等前沿領域發展。我國科學家研發出一種新型3D打印技術，0.6秒即可完成毫米（公釐，下同）尺寸複雜物體的高分辨率三維打印，刷新目前已知的3D打印速度新紀錄。

▲複雜物體經新技術3D列印後的成果。（圖／翻攝新華社）

▲複雜物體經新技術3D列印後的成果。（圖／翻攝新華社）

據了解，現有3D列印技術長期面臨「速度與精度」兼顧的挑戰。傳統逐點或逐層掃描方式雖能確保精度，但效率有限，公釐級物體高解析列印往往需數十分鐘甚至數小時，且對容器結構與材料黏度等條件有所限制。

大陸中工院院士戴瓊海率領的清華大學成像與智能技術實驗室團隊，經5年研究攻關，提出「數位非相干合成全息光場（DISH）」3D列印技術。該技術基於計算光學操控高維全息光場，突破多視角光場高速調控與全息圖案優化等關鍵技術難題。

實驗顯示，DISH技術可在0.6秒內完成公釐級複雜結構列印，最細可達12微米尺寸。團隊成員、清華大學副教授吳嘉敏表示，透過創新的光學系統設計，該技術突破傳統掃描模式瓶頸，能在極短時間內精準投射複雜3D光強分布。

此外，該技術對列印容器要求較低，只需具備一個光學平面，列印過程中容器可保持靜止，無需高精度相對運動。研究團隊透露，此特性有助於在普通流體管道中進行批量與連續列印。

戴瓊海強調，該技術未來可應用於光子計算元件、手機相機模組等微型零組件生產，以及柔性電子、微型機器人與高解析組織模型等領域。

02/11 全台詐欺最新數據

372 1 9849 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相
詹雅雯直奔金寶山看大S！　激動蹲地痛哭
快訊／球員認了來台賭博！球團：性騷擾絕非事實
創史上新高！桃機明運量估爆16.7萬人次天量

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

清大電子鼻攜手在地永續水環境

清大電子鼻攜手在地永續水環境

國立清華大學USR計畫團隊2/11舉辦「REAL-X電子鼻河川監測平臺啟動記者會」，正式對外宣布電子鼻技術導入河川場域進行監測應用，期盼能夠協助即時辨識水體中可能異常的污染徵象，提升環境監測的即時性與敏感度，共同守護地方美麗的自然資源。

撞死物理奇才胡家瑞提再審遭法官怒斥

撞死物理奇才胡家瑞提再審遭法官怒斥

iPhone摺疊機3D列印圖紙流出

iPhone摺疊機3D列印圖紙流出

男遭步槍射擊臉骨粉碎　三總3D列印技術成功重建顱顏

男遭步槍射擊臉骨粉碎　三總3D列印技術成功重建顱顏

先進半導體設備等3類產品入列！　經部：新納入出口管制清單

先進半導體設備等3類產品入列！　經部：新納入出口管制清單

關鍵字：

3D列印清華大學高速列印微納科技新技術3D打印

讀者迴響

