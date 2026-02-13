　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

下體,腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲出國遇到生理期。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，因經血量大平常習慣使用衛生棉條，沒想到在過海關時，行李被打開檢查，衛生棉條與衛生棉包當場被翻出，由於被外人碰過，礙於衛生問題因此不能使用，結果過海關後，商品、廁所、機上都沒有衛生棉，她只好一路撐回台灣，「回到台灣，在機場整個崩潰大哭一場。」

女網友在Dcard發文，習慣使用衛生棉條，未料在廈門機場返台過海關時，隨身攜帶的生理用品被男性海關人員打開檢查，她當場說明那是生理用品，但外包裝已被觸碰，無法再安心使用。因為旅程接近尾聲，生理用品只剩下幾個，幾乎是「抵著最後一條衛生棉」撐回台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過海關被開包檢查　生理用品遭觸碰

她透露，過海關之後，跑去商店、特產店都沒有賣生理用品，廁所也沒有衛生棉售賣機。自己屬於經血量特別多的體質，在飛機上幾乎暈睡過去，原以為機組人員能提供新的衛生棉，卻被告知「臨時不夠」，因前面旅客已取用許多。她在機上與鄰座乘客求助，卻剛好遇到已停經的阿姨們，無法幫忙。

▲▼衛生棉條,棉條。（圖／取自Pixabay）

▲衛生棉條。（圖／取自Pixabay）

機場、機上都買不到衛生棉

她坦言，理解各國安檢「寧可錯殺、不可放過」的原則，也知道海關與空服員並無提供義務，但整個過程缺乏一句道歉，加上生理用品在當地不易臨時購得，讓她身心俱疲，「當你褲子、大腿上面全是血，真的很難處理，還要擔心沾到椅子，只好拿紙墊著，抵著最後一條衛生棉到台灣，抵達整個崩潰大哭。」

貼文曝光，網友表示，「雖然很同情妳的遭遇，但說實話，全世界應該沒有海關會為此賠償，而且查驗物品就是海關的工作」、「過關時遇到這種情況真的只能認賠，棉條被拆開，在歐美、南美線真的很常見」、「如果裡面塞大麻和白粉呢？和女朋友去美國和加拿大也是被翻啊」、「這也沒辦法吧？人家海關就覺得有疑慮，總不可能妳說那是生理用品，就信妳直接不檢查了」。

．本文經原PO授權轉載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相
詹雅雯直奔金寶山看大S！　激動蹲地痛哭
快訊／球員認了來台賭博！球團：性騷擾絕非事實
創史上新高！桃機明運量估爆16.7萬人次天量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連等4班才擠上高鐵！過來人曝返鄉「搭車密技」：別死守自由座

春節雙鐵總運量衝1096.4萬人次　初三高鐵挑戰創新高

不只1千萬！他曝鴻海尾牙「參加獎是16888元」　全場秒跪了

每天3分鐘清除大腦雜訊！3個簡單晨間收納習慣開啟正向的一天

標榜純水濕紙巾　其實「添加防腐劑」！兒科醫：保久乳反而沒有

桃機明天運量估爆16.7萬人次天量　創史上新高

台美協定「美豬降稅」　教育部：營養午餐仍限國產肉

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

春節醫療守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！做錯罰6千

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

連等4班才擠上高鐵！過來人曝返鄉「搭車密技」：別死守自由座

春節雙鐵總運量衝1096.4萬人次　初三高鐵挑戰創新高

不只1千萬！他曝鴻海尾牙「參加獎是16888元」　全場秒跪了

每天3分鐘清除大腦雜訊！3個簡單晨間收納習慣開啟正向的一天

標榜純水濕紙巾　其實「添加防腐劑」！兒科醫：保久乳反而沒有

桃機明天運量估爆16.7萬人次天量　創史上新高

台美協定「美豬降稅」　教育部：營養午餐仍限國產肉

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

春節醫療守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！做錯罰6千

連等4班才擠上高鐵！過來人曝返鄉「搭車密技」：別死守自由座

台美關稅協定應「完整通過」　卓榮泰盼立法院能有國際共識

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂、讚搭檔林家正引導精準

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

春節雙鐵總運量衝1096.4萬人次　初三高鐵挑戰創新高

紐西蘭皇后鎮必解鎖「深夜甜甜圈」　爆漿香草奶油餡太過癮

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

怨小姑常住婆家「占用小孩房」　網一面倒不挺：不爽就搬走

小S回歸《小姐不熙娣》！吳姍儒代班1年退場　感性發聲：覺得幸福

勤益科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相

田秋堇還原「林宅血案」　自責沒救到雙胞胎患PTSD

生活熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

千萬大獎4人重抽　同事：狂Call叫不回

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

中壢夜店「醉女上空」公告被吐槽：本來不知道都知道了

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅！　顧客眼睛不知要看哪

行動電源爆炸「起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

都是人！桃園機場8AM「人、車都排爆」

超狂尾牙平均每人20萬↑！13%員工年薪破千萬

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

更多熱門

相關新聞

她產後漏尿靠護墊硬撐悶出「私密處感染」

她產後漏尿靠護墊硬撐悶出「私密處感染」

一名35歲的年輕媽媽，因私密處搔癢與泌尿道感染就診，經泌尿科醫師進一步問診後才發現，與她長期輕微漏尿、頻繁使用護墊不透氣有關。醫師指出，許多女性在產後或中年後容易出現骨盆底肌鬆弛情況，若咳嗽、大笑、跳躍時經常滲尿，或因長期使用護墊造成搔癢與異味，建議可尋求專科醫師評估症狀程度與治療方式，及早處理有助提升整體生活品質。

經前情緒不穩？學三要三不飲食法

經前情緒不穩？學三要三不飲食法

吸菸或曝露二手菸「傷骨」　骨折、骨質疏鬆風險皆提升

吸菸或曝露二手菸「傷骨」　骨折、骨質疏鬆風險皆提升

水上鄉推30至39歲女性免費超音波

水上鄉推30至39歲女性免費超音波

針灸緩解經前劇烈頭痛　研究證實治療8周「每月少痛4天」

針灸緩解經前劇烈頭痛　研究證實治療8周「每月少痛4天」

關鍵字：

海關檢查生理用品衛生棉條旅遊困境女性健康

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面