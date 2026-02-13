海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

▲出國遇到生理期。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，因經血量大平常習慣使用衛生棉條，沒想到在過海關時，行李被打開檢查，衛生棉條與衛生棉包當場被翻出，由於被外人碰過，礙於衛生問題因此不能使用，結果過海關後，商品、廁所、機上都沒有衛生棉，她只好一路撐回台灣，「回到台灣，在機場整個崩潰大哭一場。」

女網友在Dcard發文，習慣使用衛生棉條，未料在廈門機場返台過海關時，隨身攜帶的生理用品被男性海關人員打開檢查，她當場說明那是生理用品，但外包裝已被觸碰，無法再安心使用。因為旅程接近尾聲，生理用品只剩下幾個，幾乎是「抵著最後一條衛生棉」撐回台灣。

她透露，過海關之後，跑去商店、特產店都沒有賣生理用品，廁所也沒有衛生棉售賣機。自己屬於經血量特別多的體質，在飛機上幾乎暈睡過去，原以為機組人員能提供新的衛生棉，卻被告知「臨時不夠」，因前面旅客已取用許多。她在機上與鄰座乘客求助，卻剛好遇到已停經的阿姨們，無法幫忙。

她坦言，理解各國安檢「寧可錯殺、不可放過」的原則，也知道海關與空服員並無提供義務，但整個過程缺乏一句道歉，加上生理用品在當地不易臨時購得，讓她身心俱疲，「當你褲子、大腿上面全是血，真的很難處理，還要擔心沾到椅子，只好拿紙墊著，抵著最後一條衛生棉到台灣，抵達整個崩潰大哭。」

貼文曝光，網友表示，「雖然很同情妳的遭遇，但說實話，全世界應該沒有海關會為此賠償，而且查驗物品就是海關的工作」、「過關時遇到這種情況真的只能認賠，棉條被拆開，在歐美、南美線真的很常見」、「如果裡面塞大麻和白粉呢？和女朋友去美國和加拿大也是被翻啊」、「這也沒辦法吧？人家海關就覺得有疑慮，總不可能妳說那是生理用品，就信妳直接不檢查了」。

