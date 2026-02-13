每天3分鐘清除大腦雜訊！3個簡單晨間收納習慣開啟正向的一天

▲晨間的「3分鐘收納」並非家事負擔，而是一種啟動心靈的儀式感。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

早晨的時光往往決定了一整天的情緒基調，日本網站《Trill》分享整理收納專家Yuringo（ゆりんご）的作法，自今年起她便維持著每天5點起床的習慣，透過晨間的一杯溫開水或翻閱手帳整理思緒，為自己注入動力。她特別建議讀者嘗試「晨起3分鐘收納術」，這並非要大家大費周章地勞動，而是透過極簡的習慣，讓心靈隨之煥然一新。Yuringo表示：「只要3分鐘，當視覺變得清爽，心情也會跟著平靜正向。」這種簡單的儀式感，能讓人在忙碌的一天開始前，先對自己說聲「今天的我也很棒」，進而提升自我效能感，開啟充滿微笑的一天。

晨起3分鐘收納習慣3招

[廣告]請繼續往下閱讀...

【習慣1】斷捨離：果斷丟棄3樣物品

在早晨大腦最清醒的時候，憑直覺判斷物品的去留。只要選出3件不再需要的東西丟掉即可！即使是還能使用的東西，若確定未來沒有使用計畫，也可以趁機清理。

建議清單：廣告傳單、過期的通知單、斷水的原子筆、空盒子或紙袋、塵封已久的舊衣物。

專家點評：設定好「3件」這個具體數字，能有效減少猶豫的時間，讓清理過程變得輕鬆無負擔。

【習慣2】歸位：讓3樣物品回到原位

家中雜亂的主因，通常是那些「常駐」在桌面或沙發上的隨手小物。

常見目標：遙控器、充電器、文件、讀到一半的書、用過的調味料、吃剩的零食包裝。

執行技巧：設定一個「預備，開始！」的小遊戲感，迅速將東西歸位。雖然門檻只設在3件，但一旦動起來，通常能順手處理更多。建議可以搭配一首3分鐘左右的音樂，讓整理變得更有趣。

【習慣3】順手清潔：隨手整頓3處空間

這裡指的「清潔」並非大掃除，而是利用「順便」的概念，讓環境維持基本整潔。

實踐範例：

•上完廁所順手擦拭坐墊或洗手台。

•洗臉後順手擦亮鏡子或地板水漬。

•洗澡時順手用海綿刷洗牆面。

•經過玄關順手把鞋子擺齊或收進鞋櫃。

•換衣服時順手用除塵拖把劃過地板。

專家點評：別小看這3處微小的改變，每日的累積將讓日後的大掃除變得無比輕鬆。

讓心情轉為正向的關鍵

上述三個習慣中，每天只要挑選一個執行即可，視當天的心情彈性調整，才能長久維持。

持續的小撇步：

•綑綁現有習慣：將收納與日常動作連結。例如在泡咖啡的空檔、等洗澡水放滿的時間，或是喝溫水前執行，這樣就不容易忘記。

•可視化的成就感：在手帳或日曆上標註「已完成」，看著勾選紀錄增加，會更有動力。

從明天起，就用這3分鐘的晨間收納，為自己創造一個清爽、愉快的開端吧！