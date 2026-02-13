對等關稅15%伴隨開放美牛　蔣萬安：堅守食安、讓市民有知的權利

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台美今（13日）正式完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率，但美牛、美製小客車等國人關注的標的皆降至零關稅，美豬關稅也將在3年後降到一半。對此，台北市長蔣萬安今表示，市府團隊已盤點衝擊影響，同時也會堅守食安立場，一定要讓所有的市民朋友有知的權利，有選擇的自由。

行政院副院長鄭麗君率談判團隊，在台北時間2月13日完成「台美對等貿易協定」簽署，確立我國對等關稅將調降為15%且不疊加原MFN稅率。

而在我國市場開放方面，包括牛肉、乳製品等關稅，美規車取消進口數量限制，但仍須確保合規進口。美國牛肉開放部分牽涉食安問題，行政院也強調，此次敏感品項仍維持禁令，包括禁頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮等，仍未開放進口。

蔣萬安今下午慰問消防局成德分隊同仁時受訪說，針對關稅的事情已經特別請市府團隊全面盤點，接下來對於包括產業、勞工朋友及市民朋友的相關衝擊，並且提出相關具體因應對策。

另外，蔣萬安也提到，關於包括學童在內的所有市民朋友，「食安，我們一定是堅守立場，而且一定要讓所有的市民朋友有知的權利，有選擇的自由」。