春節就醫免排隊！台南啟動醫療服務不打烊專區　即時掌握急診壅塞

農曆春節9天連假將至，返鄉、旅遊與聚餐活動增加，醫療需求也隨之升溫，台南市衛生局啟動「春節醫療服務不打烊」專案，整合全市醫療量能與即時資訊，讓市民就醫更便利、更安心，黃偉哲提醒，連假期間注意氣溫變化與飲食節制，如有就醫需求，請善用專區資訊並落實急診分流，把醫療資源留給最需要的人。

一、春節就醫免排隊 即時查詢開診與壅塞情形：衛生局表示，民眾可至衛生局官網「春節醫療服務不打烊專區」，即時查詢全市特約診所與藥局開診資訊，以及13家急救責任醫院急診即時壅塞狀況。此外，市府也建置「緊急醫療儀表板」，供消防局掌握各院收治量能，提升救護車調度效率，確保急重症患者即時送醫。

二、慢箋領藥提前跑 1月31日起開放：為避免慢性病患者年節期間斷藥，衛生局提醒，凡藥品用罄日落在2月14日至2月22日春節期間者，可自1月31日起提前回診請醫師開立處方箋，或持慢性病連續處方箋至健保特約藥局領取下個月藥品，確保用藥不中斷。

三、輕急症分流 UCC永川醫院全時段服務：若出現感冒、腸胃炎等輕急症狀，建議優先前往本市假日輕急症中心（UCC）—永川醫院（中西區成功路169號）就醫。服務時間：春節9天連假全時段開診。服務優勢：掛號費與部分負擔較低、看診速度快，可有效分流急診壓力。診療項目：內科、外科等輕微急症處置。

四、防疫不鬆懈 加開傳染病特別門診：連假期間，各醫院規劃加開傳染病特別門診。衛生局呼籲，進入醫療院所或人潮聚集處仍應落實戴口罩、勤洗手等衛生習慣。如有中重症醫療需求，請先查詢即時急診資訊，選擇適當醫院前往就醫，共同守護急重症醫療防線。

衛生局長李翠鳳強調，透過「分級醫療、分流就醫」機制，不僅可縮短候診時間，更能維持醫療體系韌性。過年團圓固然重要，但健康更是基礎。提前查詢、多一分準備，就能少一分等待，讓每位市民在台南安心過年、健康迎新春。