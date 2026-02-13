李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒！

▲李貞秀授權陸委會代辦放棄對岸國籍。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民眾黨立委李貞秀13日召開記者會，公開授權陸委會代為辦理放棄對岸國籍，並將授權書交給陸委會法政處。過程中，陸委會副主委、發言人梁文傑希望私下與李貞秀會面，但民眾黨要求公開透明、媒體直播，婉拒了梁文傑。

李貞秀在陸委會樓下召開記者會，強調自己早在民國88年就在湖南放棄戶籍，去年只是補申請「證明」，參選資格沒有問題。

李貞秀指出，從內政部部長劉世芳的「頭七」，到陸委會主委的「我沒有台灣身分」，這群人都在睜眼說瞎話，因為不能選擇的出生地，她必須一再一再一再的證明，「今天說陸配會為難國安，但劉世芳連陸配村里長都沒有放過，就問村里長能接觸什麼國安？賴政府到底還要欺負陸配到什麼地步？」

李貞秀說，邱垂正、梁文傑身為陸委會正副主委，陸委會存在的目的是什麼？國家編列預算給陸委會，是為了要服務兩岸人民事務，是為了要保障陸配群體權益，不是替執政黨擦脂抹粉，成為賴政府的政治打手。

李貞秀提到，此時此刻，執政黨對陸配所有欲加之罪，抹紅、抹黑，是不是在告訴陸配，只可以乖乖當二等公民，「貞秀來台灣超過30年，本本份份生養5個台灣小孩，規規矩矩工作繳稅，如果連我這樣的人想要站出來發聲，想要爭取族群平權，都能立刻被抹紅，打壓追殺，那是不是告訴所有陸配，你們只能乖乖閉者，沒有資格發聲，沒有資格從政，沒有資格監督，只可以安靜當你們的次等公民。」

李貞秀說，「我的事業在台灣，我的人生在台灣，我的孩子在台灣，我們在談工作、創業、角色，陸配不是外人，陸配是台灣人的家後（妻子），是台灣之子的媽媽，是台灣的一份子。」

李貞秀強調，她要公開授權陸委會，全程代為辦理行政院要求的放棄國籍，「期盼所有紛擾到我為止，貞秀不會倒下也不能倒下，不只為自己，也為新住民，這是台灣30幾萬陸配家庭的事。這一路有委屈，也很辛苦，但更多的是感恩，謝謝所有幫忙聲援支持的朋友，你們才是台灣的良心，我愛你們、我愛台灣、我愛中華民國！」

李貞秀隨後在同黨立委及民眾黨立院黨團主任陳智菡的陪同下，進入了陸委會所在的大樓，親自將授權書交給陸委會法政處的處長。陳智菡說，陸委會法政處的處長已經接過授權書，承諾會盡快處理。

此外，陳智菡也透露，過程中，陸委會副主委梁文傑希望能私下與李貞秀會面，但民眾黨希望是公開透明、開放媒體直播的方式，就婉拒了。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

