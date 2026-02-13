自小客暴衝「保齡球式」撞翻7車　機車就地解體...零件噴滿地

記者沈繼昌／桃園報導

桃園施姓男子今（13）日凌晨駕駛自小客車，行經桃園區國鼎一街、國聖一街路口時，車子突然失控衝撞路旁停放6輛機車、1輛自小客車，幸好未造成人員傷亡，桃園警方到場處理，肇事施男辯稱疑似機械故障肇禍，警方實施酒測，初步排除酒駕與毒駕，至於肇事原因仍須調查釐清。

▲桃園市桃園區國鼎一街今天凌晨發生自小客車失控撞倒路旁7輛汽機車事故，現場一片狼藉。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方指出，年約30歲施姓男子今天凌晨2時50分，獨自駕駛白色自小客車沿桃園區國聖一街往國鼎一街方向直行，行經事故地點時突然失控暴衝，高速衝撞路旁停放6輛機車、1輛自小客車，巨大撞擊聲嚇壞睡夢中的住戶紛紛探頭查看，所幸未造成人員受傷。

▲桃園市桃園區國鼎一街今天凌晨發生自小客車失控撞倒路旁7輛汽機車，肇事自小客車車頭受損嚴重。（圖／桃園警分局提供）

警方獲報後到場處置，員警對肇事施姓男子實施酒測，酒測值為零，也未有毒駕等情事，後續肇事責任與賠償由警方調查釐清。桃園警方呼籲，汽機車駕駛人上路前應檢查車輛狀況並定時保養，以維護行車安全。

▲桃園市桃園區國鼎一街今天凌晨發生自小客車失控撞倒路旁7輛汽機車，住戶紛紛到場查看。（圖／桃園警分局提供）