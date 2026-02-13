春節連假9天防火不打烊　基隆消防籲遵守爆竹煙火「五要五不」

▲基隆春節防火整備不停歇，爆竹煙火「五要五不」守護過年平安。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

農曆春節9天連續假期將至，為確保市民安心團圓、平安過年，基隆市消防局春節期間防火整備不打烊，除加強危險物品場所、爆竹煙火業及瓦斯行抽查外，也深入社區推動防火宣導，提醒民眾用電與用火安全，並呼籲施放爆竹煙火時務必遵守「五要五不」原則，共同降低火災風險，守護居家與公共安全。

自2月14日起展開為期9天的春節連續假期。為確保市民生命財產安全，讓民眾安心團圓、平安過節，基隆市消防局於春節前夕全面強化各項防火整備措施，深入社區辦理防火宣導，提醒民眾勿堆積雜物，並召開春節防火座談會，同時針對危險物品場所、香鋪爆竹業及瓦斯行加強抽查，提升業者自主管理能力與市民防火意識，力求防範災害於未然。

根據統計，2023年至2025年近3年農曆春節期間，基隆市共發生24件火災案件，其中以電氣因素9件為最多，其次為爐火烹調不慎與燃放爆竹煙火各3件。消防局指出，春節期間因圍爐烹煮、電器使用及燃放煙火頻率增加，火災風險相對提高，民眾不可不慎。

消防局提醒，家人團聚烹飪時務必落實「人離火熄」，外出前應檢查瓦斯爐火是否關閉、電器電源是否確實切斷；延長線不可綑綁、重壓或超載使用，如發現電線發燙、變色或產生異味，應立即停止使用高耗電電器並儘速檢修，以避免電氣火災發生。

在爆竹煙火施放安全方面，消防局呼籲民眾遵守「五要五不」原則。「五要」包括：重安全環保少施放、確認有合格標示再施放、依使用說明施放、選擇適當地點施放，以及兒童施放時須有大人陪同；「五不」則為不可朝人、車輛、建築物或易燃物丟擲或發射，不可串接、堆疊或同時大量燃放，不可將頭靠近煙火出口處點火或觀望，不可讓兒童施放飛行類、升空類及摔炮類產品，也不可遺留垃圾造成環境污染。

消防局也特別提醒，依《爆竹煙火管理條例》規定，父母、監護人或實際照顧兒童之人若未陪同兒童施放一般爆竹煙火，可處新臺幣3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰，請家長務必留意相關規定。此外，年節大掃除期間建議一併檢視家中用電安全，清理插座灰塵，避免在插座周邊及手機充電處堆放可燃物，並定期清理室內、陽台與樓梯間雜物，保持逃生動線與安全門窗暢通，避免影響緊急避難與逃生。

消防局長游家懿表示，多一分防範，就少一分災害風險，防火防災重在平時落實，期盼市民共同守護居家安全，平安喜樂迎接新春佳節。