社會 社會焦點 保障人權

賭客來不及跑！士林警突襲地下六合彩3賭場　一口氣抓44人

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分局春節前強力掃蕩，前港街撲克場被抄，賭客來不及跑全栽了。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林分局為維護春節重要節日治安，持續執行掃蕩勤務，針對賭博、毒品及毒酒駕強力查緝，2月10日至12日連續偵破前港街德州撲克協會、環河北路棋牌社及地下網路六合彩等3處非法賭場，查獲32名賭客及12名負責人、員工與荷官，起獲賭資36萬元、抽頭金11萬元及帳冊、電腦等證物，另查獲毒品，將持續溯源偵辦。

本月10日17時許、2月11日20時許及2月12日凌晨1時許，警方於士林區前港街「德州撲克協會」、環河北路三段「棋牌社」，以及地下網路六合彩賭博據點展開查緝行動，查獲以德州撲克、麻將協會等名義掩護，實際暗中經營職業賭博之處所。

警方表示，這些場所表面打著合法休閒娛樂名義，實際卻是掛羊頭賣狗肉，吸引賭客聚集下注牟利。專案小組長期蒐證掌握犯罪事證後展開同步攻堅，成功查獲32名賭客，並帶回12名負責人、員工及荷官到案。

現場共查扣賭資36萬元、賭場抽頭金11萬元，並起獲籌碼、監視鏡頭、電腦主機、筆記型電腦及帳冊等相關證物一批。查緝過程中警方另查獲毒品，除依賭博罪嫌移送偵辦外，也將針對毒品來源及流向持續向上溯源，擴大追查。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林警連破撲克場、棋牌社、地下六合彩。（圖／記者黃宥寧翻攝）

除掃蕩賭場外，士林分局也同步針對轄區重要路段實施路檢勤務，強力取締酒後駕車及超速、闖紅燈、競速等重大違規行為。警方統計，2月迄今共取締毒酒駕（公共危險）11件，持續透過高強度執法作為，確保轄區交通安全與公共秩序。

士林分局強調，重要節日安全維護期間將持續落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」勤務目標，強力掃蕩非法賭博場所，嚴正取締酒駕及毒駕行為，並強化毒品溯源查緝作為，展現「執法無假期」決心，絕不容許不法份子心存僥倖，全力維護民眾生命、身體及財產安全。

02/11 全台詐欺最新數據

銀樓搶案「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　歹徒被抓了
帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！　內行曝關鍵
快訊／10麻油雞店被撤不明粉末　幕後藏鏡人是「SHI」
穿迷你裙參拜！網美被攔下「強制圍布」　網怒罵：別再來了
快訊／高金素梅現身！步出北檢　眼眶泛紅噙淚畫面曝
淫魔艾普斯坦豪宅偷拍流出！　辦公桌前「女跪趴身旁」

