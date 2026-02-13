　
地方焦點

台美對等貿易新局面　黃偉哲：把握商機、擴大出口！

▲台美簽署對等貿易協定後，台南市府盤點受惠產業，協助業者擴大輸美商機。（記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲表示，市府已盤點受惠產業，將協助業者與農漁民掌握新商機，擴大優勢產品出口。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台美簽署「對等貿易協定（ART）」後，出口版圖出現新契機。黃偉哲表示，協定取得對等關稅15%且不疊加、並在232關稅項目享有最優待遇，另有2072項台灣輸美產品免關稅，市府已完成受惠產業盤點，將協助業者與農漁民掌握新商機、擴大優勢產品出口。

黃偉哲指出，本次協定豁免261項農產品與1811項工業產品，涵蓋台南多項主力輸美品項，包括蝴蝶蘭、火鶴花、台灣鯛、虱目魚、番石榴、毛豆等。市府將全力協助業者善用較其他國家更具競爭力的關稅條件，提升市場占有率。

▲台美簽署對等貿易協定後，台南市府盤點受惠產業，協助業者擴大輸美商機。（記者林東良翻攝，下同）

針對協定涉及美國冷凍豬肉進口議題，黃偉哲強調，市府將配合中央協助豬農強化競爭力，確保本地溫體豬肉品質與品牌優勢不受影響，在公平競爭環境下站穩腳步。

▲台美簽署對等貿易協定後，台南市府盤點受惠產業，協助業者擴大輸美商機。（記者林東良翻攝，下同）

▲台美兩國簽署「對等貿易協定(ART)」後，豁免的261項農產品其中包括台南輸美的產品，如蝴蝶蘭、火鶴花、台灣鯛、虱目魚、番石榴、毛豆等。

工業面向方面，台南擁有完整的汽車零組件與金屬加工產業聚落，此次也取得優惠待遇。市府將與中央合作，爭取相關輔導與金融支持資源，協助中小企業升級轉型，擴大零組件與金屬製品在國際市場的市占率。

▲台美簽署對等貿易協定後，台南市府盤點受惠產業，協助業者擴大輸美商機。（記者林東良翻攝，下同）

多個民間工業與農業團體，包括蘭花協會，均肯定談判成果，認為已取得與日韓歐等主要競爭對手相近的貿易條件。南市府表示，期盼朝野合作，加速落實協定內容，同步升級農業基礎建設，透過冷鏈物流系統建置、海外通路媒合與國內品牌行銷，強化台南產品在全球市場的競爭力。

關稅下降只是起點，真正的關鍵在於誰能更快布局、誰能更穩升級。當全球供應鏈重組，台南能否把握窗口期，把農漁與製造優勢推向更大舞台？答案，取決於現在的行動速度。

02/11 全台詐欺最新數據

勸小S復工過程曝光！製作人B2揭對話內容　連拋3句秒定案：怕她反悔

快訊／桃園銀樓搶案！劫匪持榔頭「敲碎玻璃櫃」　警鈴大作嚇奔逃

李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒！

《絕地戰兵2》迎「鐵腕威壓」更新　舊敵率7億機械大軍征伐民主

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

快訊／美規車零關稅「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台

賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」！賣佛牌獲利百倍　手握證據憤怒開砲

1960世界大賽功臣　海盜傳奇終結者費斯辭世享壽97歲

龜梨和也要來台灣了！6月直衝高雄開唱　4種票價、合照福利全出爐

滅火器吉他手當爸倒數　睽違5年回歸EmptyORio…心聲曝光

【當局者迷】大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

