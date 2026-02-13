春寒補體新吃法　經典麻油雞化身創意麵包飄香上市

▲麻油雞不喝湯改用「咬」的更驚喜。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

冬末春寒乍暖還寒，許多民眾仍感體虛怕冷，餐桌上暖身補氣的食補需求也隨之升溫。台灣人熟悉的年節滋味麻油雞，今年以嶄新形式登場，由世界冠軍麵包師吳寶春攜手榮獲米其林肯定的台菜品牌膳馨民間創作料理，並結合台灣菸酒公司經典紅標料理米酒，將家常湯品轉化為可隨手分享的春節創意麵包。

對不少民眾而言，麻油雞不只是料理，更是一種身體記憶。冬天手腳冰冷、春寒時節易疲倦，長輩往往端上一碗熱氣蒸騰的麻油雞，薑香混著酒香撲鼻而來，喝下一口，暖意沿著喉嚨滑入胸口，彷彿整個人都被安撫。業者指出，這樣的味型之所以深植人心，在於麻油、老薑與米酒比例與火候的精準平衡，一旦掌握得宜，就能喚醒多數人從小到大的年節記憶。

此次聯名產品「麻油雞麵包」便以此為核心概念，內餡由膳馨團隊親自研製，從油脂比例、鹹度到香氣層次逐一調整，確保熟悉的台式風味被完整封存於麵包之中。膳馨創辦人鄭乃綱表示，麻油雞的靈魂在於香氣堆疊，而紅標料理米酒能讓整體風味更溫潤、尾韻更圓融，也更貼近家庭餐桌上的記憶味道。

在外層麵包設計上，烘焙團隊則反覆測試，選擇能承載高油脂餡料的鹼水麵包體，使外皮帶有淡淡麥香與嚼勁，同時鎖住內餡湯汁與香氣。烘烤完成後，麵包表面微酥、內層柔韌，一口咬下先是麵香，再湧出麻油與雞肉交融的熱氣，料理與烘焙兩種技藝在口中交會，呈現截然不同於傳統吃法的年菜體驗。

聯名商品自2月12日起於吳寶春門市限量開賣，餐廳端也推出分享回饋活動，鼓勵民眾將年節滋味化作社群祝福。鄭乃綱也指出，這次合作不只是商品開發，更是一種台灣味道的轉譯實驗。「我們希望證明，台菜的風味不只存在於餐桌，也能以不同形式被保存與分享。即使是一顆麵包，只要風味邏輯正確，依然能讓人一吃就想起家。」

▲團隊反覆測試麵體比例，只為保留經典麻油雞風味。（圖／記者游瓊華翻攝）