李貞秀哭了！公開註銷戶籍證明「27年前就辦了」

陸委會主委邱垂正日前受訪指出，民眾黨立委李貞秀去年才放棄大陸戶籍，登記參選時擁有「雙重戶籍」，參選資格有問題。李貞秀13日下午召開記者會，出示自己註銷大陸戶籍的證明，強調自己早在民國88年就註銷湖南的戶籍；同時，李貞秀也公開表示要授權陸委會代為辦理放棄對岸國籍，並將授權書親自交給陸委會法政處。

李貞秀表示，她民國82年因婚姻來到台灣，6年後的民國88年，依法在台設立戶籍，正式取得中華民國身分證，同時註銷在大陸湖南的戶籍，所有程序都完全依照中華民國當時的法律執行。

李貞秀提到，民國93年，兩岸人民關係條例修正實施「單一戶籍制」，事實上，在這之前，她早就已經沒有大陸戶籍，往來兩岸唯一的證件只有台胞證。

李貞秀指出，去年內政部突然發函，要求早期來台的陸配，補繳「放棄喪失原籍證明」，這是政府早年的行政疏失，成本不應由陸配承擔，但她還是第一時間委託父親在湖南辦理好證明，文件清楚顯示李貞秀於民國93年前已完成戶籍註銷，這份證明也經由海基會完成認證繳交移民署。

李貞秀說，極其荒謬的是，若照陸委會主委邱垂正的最新說法，去年全台有11868名陸配補件，「難道所有人在台灣的年籍都要從去年開始重新計算嗎？那他們過去投票算不算違法？任公職算不算違法？生兒育女、生產報國、工作繳稅，所盡的國民義務又算什麼？」

李貞秀強調，去年她申請的是證明文件，不是去年才辦理除籍，這兩件事差非常多，小學生應該都明白，「去年拿到的除籍證明，只為證明李貞秀民國88年已經除籍，不是民國114年才開始除籍，這一點不能被混淆，今天相關的證明文件她敢公開出示，以讓台灣社會安心。」

李貞秀還說，「台灣民眾黨創黨主席柯文哲說過，政治不難找回良心而已；但現在的賴政府，良心是被狗吃了嗎？」

說到激動處，李貞秀一度哽咽落淚，並表示要公開授權陸委會，全程代為辦理放棄對岸國籍。

隨後，李貞秀拿出一份授權書，在同黨立委及民眾黨立院黨團主任陳智菡的陪同下，進入了陸委會所在的大樓，親自將授權書交給陸委會法政處的處長。

陳智菡說，陸委會法政處的處長已經接過授權書，承諾會盡快處理。

另外，陳智菡也提到，在過程中，陸委會副主委梁文傑希望能私下與李貞秀見面，但民眾黨希望是公開透明、開放媒體直播的方式，無法配合就婉拒了。

