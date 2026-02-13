備勤不再發抖！竹東、橫山分局裝冷暖空調　局長曝背後催淚故事

記者劉人豪／新竹報導

新竹縣竹東分局、橫山分局因建物老舊，部分休息空間沒有暖氣，經新竹縣政府警察局局長林建隆向議員以及鄉代表協調後，已幫分局裝設冷暖變頻空調，讓同仁們能在寒冷的冬夜裡好好休息。並曝光過往曾跟小學弟聊了幾句，沒想到隔天就突然離世的催淚故事。

▲竹東分局、橫山分局裝冷暖空調，讓同仁能好好休息。（圖／翻攝自Facebook／竹縣警好客，下同）

林建隆指出，竹東分局跟橫山分局，因為建物老舊，冬天的時候同仁休息的地方，其實是沒有暖氣的，在值完勤忙了一整天，想要好好的休息一下，其實真的很冷，雖然警察局有編列經費也努力的改善，但是坦白說，有些地方真的來不及也還不夠，很感謝新竹縣議員張良印、橫山鄉代表韓定勳，把這個狀況向他們說明之後，他們馬上幫忙協調，把同仁的需求轉達給一向很支持警察的未來理建設政建家董事長，以及物語空調工程吳嘉瑜董事長。

兩位董事長也真的很暖心也很給力，馬上派人到分局裝設冷暖變頻空調，讓同仁在忙了一整天之後，能有一個舒服一點的地方，好好的休息恢復體力。

林建隆也留言指出，2025年跨年夜到五峰鄉慰問執勤同仁、了解安全維護情形。離開前，和一位年輕的小學弟聊了幾句，沒想到隔天他就突然離世。去靈堂上香時，他的父親說，到分局宿舍才知道兒子的休息環境竟然如此簡陋，甚至比大學宿舍還差。「他希望我能改善，讓其他同仁有一個比較舒服的休息空間。」

林建隆表示，沒有去看過同仁的宿舍，更不知道，在寒流來襲的夜裡，他們是怎麼度過的。「嘴巴說要打造良好的工作環境，卻連基本的休息條件都沒有顧好，我還談什麼願景？」於是立刻請分局長與後勤科儘速改善。然而警察局的經費雖有編列，仍然不足。

後來，在一次偶然的場合，向張良印議員提到這件事。議員馬上協助聯繫做空調的吳董事長，以及一向支持警察工作的鄭董事長。大家一起出錢出力，在過年前完成竹東分局與橫山分局備勤室冷暖變頻空調的安裝。看到同仁們終於能在寒冷的冬夜裡，好好地休息，我心裡真的非常感激。