　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美製車0關稅　龔明鑫：車廠不見得會進口平價車、國產車妥善率較好

▲▼台美關稅記者會-龔明鑫。（圖／記者黃克翔攝）

▲經濟部長龔明鑫。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（13日）清晨台美完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，確立對等關稅15%且不疊加、232條款關稅上的優惠待遇，超過2072項輸美產品豁免對等關稅。國人關心的美國進口車0關稅部分，經濟部長龔明鑫說明，進口車大部分是高價車，即便有關稅調整，價差還是存在，喜歡國產車很大原因是妥善率比較好，也不見得車廠未來會進口平價車。

對於談判內容，龔明鑫表示，確定15%關稅不疊加還有232條款豁免甚至有最優惠待遇，談完後跟其他國家立足點平等，比一些東南亞國家條件更優，昨天談完後又比本來條件更好，主要原因有二，第一、1811項獲得關稅豁免，佔全部項目金額36%、95.6億美元，工業項目從原本非常高一路降到12.32%水準。

龔明鑫指出，我國也對美國有一些商品開放、關稅減讓，出口到美國部分工業產品大概1128.7億美元，屬於232項目比例76.3%、大概8百多億，主要就是半導體、汽車零組件、航空零組件等獲得最優惠待遇，剩下23.7%項目分成兩部分適用對等關稅，其中36%豁免關稅、剩餘適用15%對等關稅，約171億美元。

龔明鑫說明，豁免對等關稅主要項目包含發電機組、通訊儀器、藥品、化妝品、癌用藥物、肥料、印刷品、輕油製品等等，這些項目台灣競爭力非常強，加上豁免對等關稅，可以進一步強化競爭力搶佔市場。

龔明鑫指出，美國工業產品到台灣原本就有八成零關稅，剩下19%左右其中有18.3%降到0關稅，主要是小客車跟零組件，大概64.4億，也維持一些工業產品，把小貨車、工具機跟發電機分離出來維持關稅。這一次談判最後談到豁免對等關稅金額達到95.6億美元、台灣提供的零關稅部分則是64.4億美元，是蠻好結果。

對於經濟影響，龔明鑫說明，把出口跟進口加起來，因為對等關稅談太好，從負面影響變正面影響，進口部分當然還是有一些挑戰，但因為有一些原物料進口跟我們互補，可以讓台灣提高競爭力，負面影響沒有想像中大，開放項目主要是提供汽車零關稅給美國。

龔明鑫表示，整車市場還有2千億元台幣左右、零組件3千億，現在挑戰比較高的，零組件出口到美國15%，比其他國家優惠，整車影響比較大，智庫試算後，可能衝擊大概1.94%、大概40億，政府準備30億左右預算協助產業轉型升級，前陣子減免貨物稅已經對國產車幫助很大，會成立輔導團輔導，穩住汽車市場。

龔明鑫指出，但基本上台灣整車市場跟進口車還是有價位落差，進口車大部分是高價車、我們的是平價車，還是有差，即便有關稅調整，價差還是存在，而且喜歡國產車很大原因是因為妥善率比較好、更換零件也方便，after market比較好，也不見得車廠未來會進口平價車，還要觀察。

龔明鑫指出，進口車跟國產車有價差，進口車大部分是高價車，即便關稅減讓價差還是存在，也許兩三年後會不會有些車廠不委託台灣生產，從美國生產進口？有跟廠商討論，同款平價車的話，在台灣、美國生產成本還是有10%差異，在台灣生產成本還是比較低。

龔明鑫表示，現在開放的不是只有整車而已、零組件同樣零關稅，比較合理看法是，車商可能改從美國進口零組件、但整車在台灣做，比較可能是這樣，但還要再觀察，短期來講還是希望有守有為，有一些車型有機會出口，有些車廠也有這樣的計畫，會全力支持。

龔明鑫說明，460億支持產業方案會持續進行，撥雲見日後要轉守為攻，這樣的有利條件下更要進軍美國擴大市場，產業界對這輪談判非常肯定，工總聯合七大工商團體發聲明，希望立法院盡快通過這個方案，除此之外一月份出口數據已經出來，達到657.7億美元，創單月歷史新高，所有產業幾乎都恢復到正成長，非常好的開始，政府準備好了、企業界也起跑，會一起加油。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相
詹雅雯直奔金寶山看大S！　激動蹲地痛哭
快訊／球員認了來台賭博！球團：性騷擾絕非事實
創史上新高！桃機明運量估爆16.7萬人次天量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台美關稅協定應「完整通過」　卓榮泰盼立法院能有國際共識

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

一杯珍奶看關稅談判縮影　張惇涵：「有為有守」最好印證

開放絞肉內臟有食安風險？　政院：日本和牛沒問題「美牛也無疑慮」

15%關稅若審太久「恐步南韓後塵」　卓揆：會向韓國瑜院長強烈要求

關稅豁免95.6億美元＞台灣減稅64.4億　產業界肯定、經長喊轉守為攻

美製車0關稅　龔明鑫：車廠不見得會進口平價車、國產車妥善率較好

對等關稅15%伴隨開放美牛　蔣萬安：堅守食安、讓市民有知的權利

台美關稅15%不疊加！民眾黨給過嗎？　柯文哲：要有東西給立院看

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

台美關稅協定應「完整通過」　卓榮泰盼立法院能有國際共識

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

一杯珍奶看關稅談判縮影　張惇涵：「有為有守」最好印證

開放絞肉內臟有食安風險？　政院：日本和牛沒問題「美牛也無疑慮」

15%關稅若審太久「恐步南韓後塵」　卓揆：會向韓國瑜院長強烈要求

關稅豁免95.6億美元＞台灣減稅64.4億　產業界肯定、經長喊轉守為攻

美製車0關稅　龔明鑫：車廠不見得會進口平價車、國產車妥善率較好

對等關稅15%伴隨開放美牛　蔣萬安：堅守食安、讓市民有知的權利

台美關稅15%不疊加！民眾黨給過嗎？　柯文哲：要有東西給立院看

連等4班才擠上高鐵！過來人曝返鄉「搭車密技」：別死守自由座

台美關稅協定應「完整通過」　卓榮泰盼立法院能有國際共識

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂、讚搭檔林家正引導精準

賴清德籲立院速審台美協定　藍營提3訴求：政院快送審不會耽擱

春節雙鐵總運量衝1096.4萬人次　初三高鐵挑戰創新高

紐西蘭皇后鎮必解鎖「深夜甜甜圈」　爆漿香草奶油餡太過癮

快過年了還在亂！中國海警一周3次闖金門水域遭驅離

怨小姑常住婆家「占用小孩房」　網一面倒不挺：不爽就搬走

小S回歸《小姐不熙娣》！吳姍儒代班1年退場　感性發聲：覺得幸福

勤益科大生遭輾亡！女友心碎「想到你就哭」　淚求影片還原真相

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

政治熱門新聞

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

林于凱宣布加入民眾黨再戰高雄市議員

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

卓榮泰喊接受新核能　核四前廠長質疑

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

10藍綠立委互告遭起訴　韓國瑜臉書吐心聲

示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

美國稻米、米製品、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

藍黨團民調曝光！61%挺增國防預算　1.25兆版本45%反對44%贊成

快訊／賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」　親自擔任召集人

LIVE／台美關稅最終拍板！　鄭麗君8時在美國舉行記者會說明細節

更多熱門

相關新聞

關稅豁免95.6億美元>台灣減稅64.4億　產業界肯定、經長喊轉守為攻

關稅豁免95.6億美元>台灣減稅64.4億　產業界肯定、經長喊轉守為攻

今（13日）清晨台美完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，確立對等關稅15%且不疊加、232條款關稅上的優惠待遇，超過2072項輸美產品豁免對等關稅。經濟部長龔明鑫說明，此次談判最後談到豁免對等關稅金額達到95.6億美元、台灣提供的零關稅部分則是64.4億美元，產業界非常肯定，工總聯合七大工商團體也有發聲明，大家一起加油，撥雲見日後要轉守為攻，這樣的有利條件下更要進軍美國擴大市場。

台美關稅15%不疊加！民眾黨給過嗎？　柯文哲：要有東西給立院看

台美關稅15%不疊加！民眾黨給過嗎？　柯文哲：要有東西給立院看

LIVE／台美關稅談定15％不疊加　卓榮泰召開總體說明記者會

LIVE／台美關稅談定15％不疊加　卓榮泰召開總體說明記者會

批台美關稅協議正文未送就急要國會背書　民眾黨：絕不容許黑箱

批台美關稅協議正文未送就急要國會背書　民眾黨：絕不容許黑箱

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

關鍵字：

台美關稅出口成長汽車產業龔明鑫行政院國產車ART對等貿易協定

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面