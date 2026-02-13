開放絞肉內臟有食安風險？　政院：日本和牛沒問題「美牛也無疑慮」

▲美牛仍禁止進口品項。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦）

記者郭運興／台北報導

台美今（13日）清晨完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，當中包含美國牛肉，僅開放絞肉及心、肝、腎等內臟，其他敏感品項仍維持禁令。不過外界仍憂心美牛開放帶來的食安風險。行政院祕書長張惇涵表示，2013年美國就被世界動物衛生組織列為風險可忽略國家，而被列為風險可忽略國家還有日本、澳洲，「如果大家覺得日本和牛沒有問題澳洲牛肉沒有問題，依照一樣的標準，美國牛肉在科學證據跟國際標準下，也不會有任何疑慮」。

衛福部長石崇良在下午行政院記者會上表示，衛福部秉持守護國人健康、以科學證據對齊國際標準的原則配合整體國家政策來提升國家競爭力，因此這次談判結果大概有3大重點、4大不變。3大重點分別是對於加速先進美製醫藥品審查、維持基因改造食品管理、美豬美牛管理接軌國際標準，但管理制度上仍維持4大不變，包含敏感品項禁令、原產地標示、校園採購、食安管理不變。

針對美牛部分，石崇良表示，回顧過去歷史，美國帶骨牛肉在2009年就已經開放進口，在2010年修改食安法是針對BSE牛海綿狀腦病非疫區但屬於風險已控制的國家，限制了部分品項包頭骨、腦、眼睛、脊隨、絞肉、內臟，但在2013年美國就已經被世界動物衛生組織就已經被改列為風險可忽略的國家，全牛齡全品項皆安全。

石崇良表示，因此這次談判根據科學實證，對準了國際標準規範，會依新的法規包含2023年世界動物組織定義BSE，重新解釋食安法第15條第3項規定，不過對於國人比較敏感的品項部位仍然是禁止的，只開放絞肉跟部分心肝腎內臟。

針對禁止進口品項，石崇良表示，以下這些項目仍然是維持禁止進口的品項，包含30月齡以上的頭骨、腦、眼睛、脊隨、被根神經節、脊柱、迴腸末端、機械分離肉、機械回復肉、胰臟、脾臟、肺臟、膽囊、子宮、淋巴結等等其他敏感品項仍然禁止。

石崇良指出，另外將對齊國際標準食品法典委員會對於萊克多巴胺的安全容許量，衛福部也會召開專家會議以科學做基礎來對齊國際標準，但是在管理上仍採取四大不變原則。

記者追問，簡報指美國牛肉維持30個月齡以上禁止品相骨頭、眼睛、脊髓等，是否代表30個月齡以下牛隻的相關部位可以進口？衛福部長石崇良回應，美國牛肉仍然維持禁止進口品項，就如同簡報所列的，「所以問題是對的，30個月齡以下不限，禁止的項目都是正面表列」。

另外，行政院祕書長張惇涵也補充，2013年美國就被世界動物衛生組織列為風險可忽略國家，被列為風險可忽略國家還有哪些國家？日本、澳洲，「如果大家覺得日本和牛沒有問題澳洲牛肉沒有問題，依照一樣的標準，美國牛肉在科學證據跟國際標準下，也不會有任何疑慮」。

▼衛福部長石崇良。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦）