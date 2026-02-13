春節醫療守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

▲春節醫療量能整備完成，謝國樑慰問醫護，籲請民眾輕症先諮詢、急重症走急診。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

農曆春節連續假期將至，為確保市民於連假期間能獲得即時、完善的醫療照護，並使有限的醫療資源發揮最大效益，基隆市衛生局日前已多次邀集轄內四家急救責任醫院，全面盤點春節期間醫療量能與急重症應變機制。市長謝國樑今（13日）中午特別前往醫院慰問第一線醫護人員，感謝大家在闔家團圓之際，仍堅守崗位、守護市民健康。

盤點量能、資訊公開 民眾查詢好方便

衛生局局長張賢政表示，依據往年經驗，春節期間因多數診所休診，民眾若有感冒、腸胃不適等輕微症狀，常習慣直接前往大醫院掛急診。此舉不僅造成急診室擁塞、醫護負荷沉重，更可能排擠心肌梗塞、腦中風、嚴重創傷等急重症病患的黃金救治時間。

為此，衛生局已於9日正式公布轄內各級醫療院所春節開診情形及各區藥局營業時間，相關資訊同步上線於「基隆市政府LINE@」、「基隆市衛生局網站」、「基隆衛生局臉書粉絲專頁」、「基隆親子照護平台」及「基隆長輩照護平台」等多元管道，方便市民隨時查詢、就近就醫。

謝國樑致謝：市府永遠做醫護最強後盾

謝國樑指出，春節是家人團聚的重要時刻，醫護人員仍堅守第一線守護市民健康，其責任感與專業精神令人感佩。他代表市府向所有醫護同仁致上最誠摯感謝，並強調市府將持續與醫療體系攜手合作，全力支持醫護工作。

兩大照護平台24小時上線 輕症先諮詢、急診留給最需要的人 為讓市民在家安心過年，張賢政局長特別提醒民眾善用已上線且廣受好評的「基隆親子照護平台」及「基隆長輩照護平台」線上諮詢服務。兩大平台均由專業醫師、護理師團隊組成，透過LINE提供24小時全年無休的健康諮詢。

張賢政表示，無論是長輩慢性病問題，或是家長面對孩子突發狀況的徬徨，都能透過平台獲得即時、專業的建議。這兩個平台的設立，就是希望扮演「市民健康好厝邊」的角色，特別在節慶期間，提供便利的諮詢管道，讓輕症民眾獲得安心指引，也讓第一線急診同仁能更專注於搶救危急生命。

衛生局呼籲：輕症分流、重症優先 共同珍惜醫療資源

衛生局最後提醒，線上諮詢平台僅提供健康建議與衛教服務，無法取代醫師親自診斷與開立處方。若民眾出現胸痛、呼吸困難、意識不清、嚴重創傷等急重症徵兆，仍應立即撥打119或儘速前往醫院急診就醫。唯有落實「輕症分流、重症優先」，才能確保每一位市民在需要的時候，都能獲得最妥適的照護。