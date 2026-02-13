　
社會 社會焦點 保障人權

苗栗勇警被砍「頭破2大洞」出院了 返家團圓醫院免除病房費

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市南苗市場本月3日發生鍾姓男子持刀砍傷警員朱均諭重傷案，朱的頭部嚴重撕裂傷，經衛福部苗栗醫院治療10天後，今（13）日順利出院跟家人歡度農曆新年，近期即可重返維護治安崗位。朱和家屬都表示非常開心，很感謝各界的關心與祝福，更感謝苗栗醫院醫療團隊的專業悉心照護。

鍾姓男子因借手機不順，加上有精神疾病問題，3日上午在南苗市場持刀引發恐慌，轄區南苗派出所警員朱均諭和李姓警員前往處理，喝令鍾棄刀遭拒，鍾持折疊刀攻擊朱的頂部，造成朱左額頭及頭頂部嚴重撕裂傷，造成大量失血，並診斷有局部顱骨骨裂。

▲苗栗市南苗市場遭砍傷的警員朱均諭，經過10天的醫治，今天出院返家跟家人過年。（圖／苗栗醫院提供）

▲苗栗市南苗市場遭砍傷的警員朱均諭，經過10天的醫治，今天出院返家跟家人過年。（圖／苗栗醫院提供，下同）

朱送往苗栗醫院緊急救治後入住加護病房，2月7日情況穩定後轉到一般病房繼續治療，恢復情形良好，今日在家屬陪同下順利出院。院方指出，為表達對員警英勇執勤守護民眾安全的敬意，免除住院期間的病房費用。

▲苗栗市南苗市場遭砍傷的警員朱均諭，經過10天的醫治，今天出院返家跟家人過年。（圖／苗栗醫院提供）

苗栗醫院外科病房主任陳雁捷表示，朱姓警員主要創傷為頭頂部與額部頭皮遭利刃穿刺造成傷口，其中額部傷口深及可見骨面，電腦斷層重組影像顯示顱骨骨膜有受損情形，醫療團隊依創傷醫治原則，依序從生命安全、功能維持及外觀美觀三面向進行整體評估與治療。

陳雁捷說，頭皮為血液循環豐富區域，住院期間密切監測血色素變化，並在必要時提供輸血支持，確保病況穩定，持續觀察顏面神經與三叉神經分支功能，包括抬眉動作及額部感覺狀況，未見明顯異常。另外，進行高頻率傷口護理與監測，降低感染及併發症風險，避免後續疤痕增生，並規劃後續門診提供進一步修復與評估；住院期間安排身心科醫師會診，評估可能的創傷後壓力症候群，提供完整身心整合照護。

▲苗栗市南苗市場持刀攻擊警員案，朱姓警員頭中2刀，縫合搶救後傷勢穩定。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲朱姓警員當時頭中2刀，經過10天的醫治於今日出院。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗勇警被砍「頭破2大洞」出院了 返家團圓醫院免除病房費

