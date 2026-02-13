訪視安南果菜市場　黃偉哲發紅包關心蔬果漁畜價格

▲台南市長黃偉哲前往台南市綜合農產品批發市場，訪視春節前農漁畜產品供應情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，市場買氣升溫，黃偉哲13日上午前往台南市綜合農產品批發市場（安南區怡安路果菜市場）訪視春節前農漁畜產品供應情形，除聽取市場簡報，也與攤商、市民互動並發放新年紅包。面對外界關注物價波動，黃偉哲強調，整體供應充足、價格平穩，市民可安心選購、歡喜過年。

黃偉哲指出，目前蔬菜供應量穩定，價格維持平穩；水果因應年節需求增加，價格約上漲1至2成；豬肉價格持平、供應無虞。水產品如蛤蠣、台灣鯛、虱目魚等，隨著年節買氣提升，價格微幅上揚；花卉方面，適逢春節與情人節檔期，玫瑰花等品項約上漲2至3成。整體而言，仍屬可接受範圍。

針對近期美國牛豬肉關稅調降議題，黃偉哲表示，所有進口肉品均須清楚標示產地來源，消費者可依需求自由選擇本地溫體豬肉或進口冷凍肉品。市府將持續關注市場動態，兼顧畜牧產業發展與消費者權益。

農業局長李芳林說明，為確保春節期間農產品供應穩定，農業局持續掌握批發市場行情，輔導各市場妥善調配貨源並維持交易秩序，同時預擬突發狀況的產銷因應措施。另也會同市府消保官加強市場物價稽查，防範不肖業者哄抬價格，讓民眾在團圓時刻無後顧之憂。

年節不只是消費高峰，更是民生信心的檢驗。貨架滿、價格穩，城市才能安穩過年。從市場攤位的熱鬧人潮，到一袋袋提回家的年菜食材，都是生活最真實的溫度。