　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美跨黨派議員聯名關切軍購條例　民眾黨：不因外部關切忽略程序

▲▼台灣民眾黨,中央黨部,台玻大樓。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨。（資料照／ETtoday攝）

記者陳家祥／台北報導

針對《福斯新聞》（Fox News）報導，美國多位跨黨派國會議員聯名致函關切台灣國防議題一事，民眾黨回應，始終秉持「保衛國家安全、深化民主治理」的基本立場，並強調，國防安全是民主國家的共同責任，更是對人民自由生活方式的承諾，但民主社會的安全預算必須以透明與問責為前提；此外，台灣的民主自主，建立在主權尊嚴與制度自信之上。

針對美國多位跨黨派國會議員聯名致函關切台灣國防議題，民眾黨提出3點回應。第一，國防安全是民主國家的共同責任，更是對人民自由生活方式的承諾。民眾黨一貫堅定支持合理且穩定成長的國防預算。本黨創黨主席柯文哲於 2024 年總統大選期間即明確主張，國防預算應逐步提升至占 GDP3%以上，建立可長可久的自我防衛能力。本黨立法委員亦長期國會中支持國軍建軍備戰所需之各項預算。

民眾黨指出，本次行政院提出1.25兆元軍購特別條例，現任主席黃國昌更親赴美國實地瞭解軍事採購項目，要求執政黨具體說明籌獲內容與期程，並提出民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》。我們相信，真正的嚇阻力量來自制度化、可持續、可檢驗的戰力建構，而非口號式的軍備擴張。唯有強化不對稱戰力、提升整體防衛韌性，才能在守護台海和平穩定的同時，保障人民自由、法治與民主生活方式。

第二，民主社會的安全預算，必須以透明與問責為前提。民眾黨說，在民主體制下，國防支出固然具有高度機敏性，但絕不等於可以免於監督問責。立法院做為民意代表機關，有憲政義務為納稅人把關，面對高達1.25兆元的特別預算，更應進行實質審查與分年審議，而非以「機密」為名包裹闖關。民眾黨的立場清楚而堅定，每一分國防支出，都必須緊扣整體戰略目標，每一筆公帑都必須對人民負責。

民眾黨表示，黨團版本設計逐年編列、逐年檢視執行進度與效益評估機制，使行政權在推動重大軍購時，仍置於民主監督與財政紀律之下。這是對國防的高度重視，與對民主制度的尊重，確保戰力真正落地、國防有效提升。

第三，台灣的民主自主，建立在主權尊嚴與制度自信之上。民眾黨說，中華民國是主權獨立的國家，各項國防政策與預算審議皆須奠基於我國憲政體制下的民主程序。我們高度珍視美國對台灣長期盟友情誼，也理解跨黨派國會議員對台灣安全的重視。

民眾黨相信，民主真諦在於人民透過選舉與代議制度對重大政策公開辯論與理性審議，而非因外部關切忽略程序正義與正當性。台灣強化國防，是為守護民主；台灣民眾黨要求透過民主程序審議國防，則是落實對民主盟友的責任對民主價值最堅定的實踐。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒
快訊／「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台
大掃除回收清單一次看！做錯罰6千
藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目
李貞秀哭了！公開註銷戶籍證明
快訊／戴培峰敲追平分！　前5局中華隊2比1領先
老闆賺2.7億人民幣　拿1.8億分7000員工...上台數多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

對等關稅15%伴隨開放美牛　蔣萬安：堅守食安、讓市民有知的權利

台美關稅15%不疊加！民眾黨給過嗎？　柯文哲：要有東西給立院看

藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目

暗指鄭麗文遭逼宮？　王瑞德爆：本土派大老年底將共推人選領導大局

美跨黨派議員聯名關切軍購條例　民眾黨：不因外部關切忽略程序

LIVE／台美關稅談定15％不疊加　卓榮泰召開總體說明記者會

批台美關稅協議正文未送就急要國會背書　民眾黨：絕不容許黑箱

四叉貓又肉搜！　問李四川「琉球恐嚇取財環保蟑螂是你親弟？」

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

對等關稅15%伴隨開放美牛　蔣萬安：堅守食安、讓市民有知的權利

台美關稅15%不疊加！民眾黨給過嗎？　柯文哲：要有東西給立院看

藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目

暗指鄭麗文遭逼宮？　王瑞德爆：本土派大老年底將共推人選領導大局

美跨黨派議員聯名關切軍購條例　民眾黨：不因外部關切忽略程序

LIVE／台美關稅談定15％不疊加　卓榮泰召開總體說明記者會

批台美關稅協議正文未送就急要國會背書　民眾黨：絕不容許黑箱

四叉貓又肉搜！　問李四川「琉球恐嚇取財環保蟑螂是你親弟？」

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

勸小S復工過程曝光！製作人B2揭對話內容　連拋3句秒定案：怕她反悔

快訊／桃園銀樓搶案！劫匪持榔頭「敲碎玻璃櫃」　警鈴大作嚇奔逃

李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒！

《絕地戰兵2》迎「鐵腕威壓」更新　舊敵率7億機械大軍征伐民主

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

快訊／美規車零關稅「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台

賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」！賣佛牌獲利百倍　手握證據憤怒開砲

1960世界大賽功臣　海盜傳奇終結者費斯辭世享壽97歲

龜梨和也要來台灣了！6月直衝高雄開唱　4種票價、合照福利全出爐

滅火器吉他手當爸倒數　睽違5年回歸EmptyORio…心聲曝光

池錫辰荒謬造型太適合(？　哈哈笑到停不下來

政治熱門新聞

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

林于凱宣布加入民眾黨再戰高雄市議員

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

卓榮泰喊接受新核能　核四前廠長質疑

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

10藍綠立委互告遭起訴　韓國瑜臉書吐心聲

示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

美國稻米、米製品、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

藍黨團民調曝光！61%挺增國防預算　1.25兆版本45%反對44%贊成

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

快訊／賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」　親自擔任召集人

LIVE／台美關稅最終拍板！　鄭麗君8時在美國舉行記者會說明細節

更多熱門

相關新聞

台美關稅15%不疊加！民眾黨給過嗎？　柯文哲：要有東西給立院看

台美關稅15%不疊加！民眾黨給過嗎？　柯文哲：要有東西給立院看

我方談判團隊正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率，但美牛、美製小客車等國人關注的標的皆降至零關稅，美豬關稅也將在3年後降到一半。對此，前民眾黨主席柯文哲說，賴清德總統呼籲在野不要擋，但重點不是在野要不要審查，而是要有東西進到立法院，「你總要有東西讓我看嘛」。

李貞秀哭了！公開除籍證明「27年前就辦了」

李貞秀哭了！公開除籍證明「27年前就辦了」

批台美關稅協議正文未送就急要國會背書　民眾黨：絕不容許黑箱

批台美關稅協議正文未送就急要國會背書　民眾黨：絕不容許黑箱

美國車關稅降到0僅限小客車受惠

美國車關稅降到0僅限小客車受惠

美跨黨派議員關切國防軍購　牛煦庭：一定會回應美方期待

美跨黨派議員關切國防軍購　牛煦庭：一定會回應美方期待

關鍵字：

美國議員國防特別預算軍購民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面