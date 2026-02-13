快訊／高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，北檢10日兵分30路展開大搜索，並於11日凌晨移送高金至北檢，但高金由於身體不適送往台大急診，經警方諭知限制出境、出海後，高金於當天上午9時離開醫院。今(13日)高金素梅經評估身體狀況後，下午再度重返北檢召開偵查庭。

▲高金素梅下午抵達北檢，召開偵查庭。（圖／記者劉昌松攝，下同）

檢調調查，高金素梅涉嫌以人頭方式詐領立委助理費，還疑似透過自行成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」辦活動申請補助，浮報金額向原民會及台電、中油等國營事業詐取經費。

北院經展開大搜索、約談18名涉案人等到案說明後，認為協會款項負責人、亦為金曲歌王Matzka岳父的張俊傑涉有重嫌，聲押禁見獲准；高金助理、張俊傑的女兒雲雅瞬50萬交保；特助高智偉50萬交保；前助理林怡君50萬交保；前助理露子吉尤50萬交保；蘭嶼鄉代呂俠50萬交保；現辦公室主任利春仁10萬交保；南區服務處主任麥玲鳳10萬交保；台灣原住民多族群文化交流協會理事長周陳文彬30萬交保；某某多媒體陳正順10萬；原音重現音樂社張智傑10萬交保；人頭助理楊昀儒10萬交保。其餘人等則獲請回。