國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

與總理不同調　立陶宛總統：台灣的代表處「名稱由台灣決定」

▲▼ 立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）。（圖／路透）

▲立陶宛總統瑙塞達。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

立陶宛總理魯吉尼涅11日才稱不排除把台灣代表處更名為「台北代表處」，針對更名一事，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）12日表示，駐立陶宛台灣代表處更名與否的主要決定權在台灣，而非立陶宛政府，「這是台灣的代表處，由台灣決定叫什麼名字」。

立陶宛總統：代表處名稱由台灣決定

立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，總統瑙塞達上述言論是在比利時歐盟非正式會議之前受訪提及，他稱，立陶宛可針對更名議題與台北進行溝通，但任何相關請求都有被拒絕的可能性存在，「我們討論的是台灣駐立陶宛的代表處，不是立陶宛的代表處，不是由我們命名、由我們更名的機構」。

「那是台灣的代表處，由台灣決定叫什麼名字」，瑙塞達指出，立陶宛應理解與對方溝通後得到的答覆也可能是「不同意」，那麼名稱可能維持現狀。

此前，立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）11日才說，她看不出為何不能把台灣代表處改名為台北代表處，此舉不會否定對台灣民主進程的支持，不覺得更名本身有什麼大問題，當初行動過於倉促。此前她更稱，准許設立台灣代表處且未與美歐進行協調，猶如「衝到火車前面，結果輸了」。

立陶宛與中國大陸之間的關係因代表處名稱等議題而緊張，自2025年起，立陶宛境內已無中國外交人員駐留，雙邊貿易額也在代表處開幕後大幅下滑。北京方面敦促立陶宛「糾正錯誤」，並將其視為雙邊關係正常化的前提。

立陶宛外交部婉拒評論更名可能性，僅表示恢復與中國的關係需要時間與相互尊重。魯吉尼涅先前透露，立陶宛正針對與中國關係正常化進行磋商

相關新聞

立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

立陶宛總理：改名台北代表處不是大問題

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）11日再度針對台灣代表處設立一事發聲，「我看不出有任何理由，例如為何不能改稱為『台北代表處』，這不會否定我們對民主進程的支持」，並稱她不認為更名本身有什麼大問題。

立陶宛總理稱設台灣代表處是錯誤　外交部：目前未談改名

立陶宛總理稱設台灣代表處是錯誤　外交部：目前未談改名

中國喊話立陶宛「恪守一中原則」　外交部轟：狂妄指點他國政府決策

中國喊話立陶宛「恪守一中原則」　外交部轟：狂妄指點他國政府決策

立陶宛議員：台灣代表處沒有要更名

立陶宛議員：台灣代表處沒有要更名

希望立陶宛盡早糾正錯誤　陸外交部

希望立陶宛盡早糾正錯誤　陸外交部

關鍵字：

立陶宛台灣代表處

