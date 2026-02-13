　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批台美關稅協議正文未送就急要國會背書　民眾黨：絕不容許黑箱

▲▼台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、駐美代表處俞大㵢大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員。（圖／行政院提供）

▲台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、駐美代表處俞大㵢大使、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

我方談判團隊正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率，但美牛、美製小客車等國人關注的標的皆降至零關稅，美豬關稅也將在3年後降到一半。對此，民眾黨表示，直到今天開完記者會，協議的正文都還沒送到國會，行政院就急著要立法院背書？這些應對在在顯示，民進黨政府先是輕忽，其後欺騙人民，最後脅迫國會。

民眾黨表示，一向支持台美經貿深化合作，也肯定第一線談判人員的辛勞。然而，國際談判的核心在於對等互惠與國家利益，絕非單方面的讓利與配合。回顧賴清德政府在這一年來的關稅應對與決策過程，實在令國人感到遺憾。

民眾黨指出，賴清德總統甚至還當著全國人民的面，撒下漫天大謊，聲稱「台美談判過程公開透明、談判團隊應立法院要求做過專案報告」，但國會直到現在不僅未收到協議內容，更從未聽取過政院針對簽署條文，與大幅調降關、全面開放市場與高額承諾採購等重要事項之專案報告，整個談判過程徹底黑箱，民進黨當年對著馬政府疾呼「服貿簽訂前不能講、簽訂後不能改，完全是行政獨裁」，現在宛如迴力鏢打向自己。

民眾黨指出，去年4月關稅開牌前，卓榮泰院長要國人「安心睡」，結果稅率高於日韓各國，卓院長才道歉。去年8月，談判後降到至「20+N%」的稅率，結果行政院卻避重就輕只談20%，甚至反過來怪罪民眾搞不清楚狀況。

到了今年1月，備忘錄剛簽，正式協議還未商定，行政院又一波操作，要求國會不要杯葛。民眾黨質疑，直到今天開完記者會，協議的正文都還沒送到國會，行政院就急著要立法院背書？這些應對在在顯示，民進黨政府先是輕忽，其後欺騙人民，最後脅迫國會。

更令國人困惑的是，今日公布的協定與1月16日雙方簽署、但尚未披露本文的備忘錄內容，存在明顯落差。當行政院副院長鄭麗君承諾對美投資與信保高達5000億美元，美國商務部更直言這是要將台灣40%半導體產能移往美國的頭期款。

民眾黨說，然而，如此茲事體大的承諾，今日記者會卻隻字未提，協議正文中也未見相關文字。這意味著什麼？是這項投資作廢了？還是為了規避國會審議而故意不放在協議裡？還請行政院誠實交代這筆攸關台灣經濟命脈的帳。

民眾黨強調，在美方的期待和要求下，勢所難免，但仍會扮演好國會監督的角色，要求行政院做好一直沒做好的工作：

一、行政院應儘速提出產業衝擊報告

本次協定涉及6,000多項產品開放，對台灣本土產業的巨大衝擊，政府卻未提供產業衝擊評估報告，在2月11日（前天）勞動部對六大車廠工會召開的座談會，各車廠工會也訴求政府提出勞工衝擊影響評估；美製小客車將降至零關稅、豬肉關稅將減半，對國內汽車供應鏈與本土豬農都會產生立即性的威脅。此外，政府承諾以2,500億美元融資信保支持企業赴美，未來若產生本土產業融資緊張，如何因應？

二、總體承諾的採購體量龐大，國家財政如何因應

除了開放各種美國產品進口，我方還承諾，2025年至2029年間採購848億美元。這部分的採購額度，從項目來看，尚不包括去年九月已承諾的農產品100億美元的採購，整體金額高達3兆台幣，如此，採購總額就不只是848億美元。另外，去年8月我方向阿拉斯加採購的600萬噸天然氣，算不算在內？這些基本數字校準，行政院都沒做好，徒留民眾猜疑。如此大額的採購，國家財政是否能支撐？更不要說還有軍購的採購。國際合作可以談，貿易互惠也沒問題。但問題是：為什麼台灣的比例要高成這樣？這到底是什麼策略？

三、盤點自身缺失，強化環境與勞權

近年來各種對外經貿談判，越來越多的環境與勞工權益議題，成為貿易障礙的標的。行政院應自行盤點各個環節的缺失，強化法規制度，實際確保環境與勞權改善。

民眾黨要求行政院說清楚，在此協定之下，未來恐將有98%美國產品零關稅、同時台灣還要提供2,500億美元信用保證的代價下，台灣換到的是真正的產業升級，還是被掏空的經濟空殼？民眾黨要求將協定連同5000億美元投資計畫併案送國會實質審查，絕不容許黑箱協議葬送台灣的未來。

02/11 全台詐欺最新數據

372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒
快訊／「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台
大掃除回收清單一次看！做錯罰6千
藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目
李貞秀哭了！公開註銷戶籍證明
快訊／戴培峰敲追平分！　前5局中華隊2比1領先
老闆賺2.7億人民幣　拿1.8億分7000員工...上台數多

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

【偶也想玩...】看寶寶玩紙箱遊戲　貪玩柴犬也想體驗XD

行政院民眾黨對等貿易協定ART台美關稅

