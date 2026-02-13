河南老闆賺2.7億人民幣　拿1.8億分7000員工...上台數多少拿多少

▲河南礦山機具老闆崔培軍將利潤返還員工。（圖／翻攝大象新聞，下同）

河南長垣河南礦山起重機有限公司去（2025）年獲利2.7億元（人民幣，下同），創辦人崔培軍決定提撥其中1.8億元，約佔公司近七成利潤，分配給7000名員工。公司表示，年終獎金將透過現場與線上方式發放，並於今（13）日舉行年度年會（尾牙），現場擺放6000萬元現金，讓員工上台數錢，數多少拿多少。

《深港在線》報導，面對「全網最愛發錢老闆」這個稱號，崔培軍回應稱，「不是我愛發錢，是年輕人背著車貸房貸，能減一點是一點。」

據了解，長垣河南礦山起重機有限公司尾牙現場準備超6000萬元現金，員工將會分組上台限時數錢，數多少拿多少，時限為15分鐘。再加上線上發放獎金與年貨禮盒，年終獎總額接近1.8億元。

依照公司規劃，7000名員工及家屬將受邀參加宴會，席數由700桌增至800桌，勞動模範可攜配偶出席並獲得雙倍獎金，還會安排歌手在尾牙登台演出。

崔培軍過去也曾多次提撥高比例利潤分紅。該公司2024年淨利2.6億元，其中，1.7億元分配給員工，比例維持在六成五至七成之間。對此，公司高層表示，企業採取利潤共享模式，希望形成穩定經營與員工共享成果的循環。

除年終分紅外，公司也在節慶時提供額外補助，如婦女節發放現金與禮品、麥收季給予帶薪返鄉補貼、高溫津貼等。另設有「孝親金」制度，每月向員工父母發放500元至2000元不等補助，還連續多年組織員工父母旅遊活動。