Coupang酷澎春節送禮不打烊　火箭速配全台最快隔日到貨

▲Coupang酷澎春節服務不打烊，火箭速配最快隔日到貨。圖為Coupang酷澎物流車輛行駛於台灣中部山間。（圖／Coupang酷澎提供）

消費中心／綜合報導

農曆新年買東西不方便？酷澎春節期間不打烊，包含全站「火箭速配」商品最快隔日到貨及24小時真人客服，讓消費者隨時都能安心下單、還可指定7天內日期收貨，彈性安排到貨時間。過年到親友家拜年、臨時想添購伴手禮，或家中日用品臨時需要補貨，也能從容應對、不必擔心。

Coupang酷澎表示，秉持「以顧客為核心」的營運理念，透過倉儲物流基礎建設與科技專利導入，展現始終穩定且可靠的營運實力，成為年節送禮、家庭所需的強力後盾，藉由透明的配送流程，消費者可在酷澎APP追蹤端到端的即時配送進度。

春節期間，Coupang酷澎火箭速配持續深入全台368個鄉鎮市區，將新年祝福與便利準時送達全台消費者手中。尤其去年在台推出WOW會員訂閱服務，每月僅需59元，就能享有「火箭速配」、「火箭跨境」訂單不限金額免運，還有長達30天「火箭速配」免費退貨承諾，讓線上購物更加安心。

此外，Coupang酷澎不斷導入創新思維提升整體營運效率，結合多項專利技術，推動全年365天不中斷的全台最快隔日到貨服務。針對台灣多樣化的住宅類型，以及特有的巷弄街道，持續發展最適合台灣地區的配送方式，不斷優化物流的配送效率與穩定性，確保高峰期間仍維持一致的服務品質。

Coupang酷澎提到，如同台灣郵遞區號由3碼延伸至3+3碼的變革，於配送系統中建立更細緻的區域分類，並且系統性分析住宅類型，皆能強化路徑規劃精準度與配送效率。為即時處理顧客需求，24小時真人客服春節期間持續在線，透過電話、訊息兩種管道，提供產品諮詢與售後服務，陪伴全台顧客平安過新年，馬年大吉奔向美好。