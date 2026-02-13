Uber Eats台灣總經理李佳穎4月卸任　《外送專法》實施前離職

▲Uber Eats台灣總經理李佳穎宣布離職。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送專法即將上路，Uber Eats台灣總經理李佳穎今（13）日於個人LinkedIn頁面中宣布將暫別職場，最後工作日為4月17日。對此，Uber Eats送上祝福：「衷心感謝李佳穎多年來對台灣業務發展的投入與卓越貢獻。」目前已同步啟動新任總經理的招募程序。

李佳穎以中、英文發文告別Uber Eats，「在帶領Uber Eats台灣走過8年精彩的旅程後，我覺得我的階段性使命已經告一段落。接下來，我決定暫別職場，將重心放回家人身上。我在公司的最後一天是4月17日。」

她透露自己於2018年加入Uber Eats，當時外送在台灣仍是一個相對陌生的概念。「這些年來，我們陪伴無數台灣商家投入數位轉型、拓展市場版圖；在疫情期間成為許多家庭的重要依靠；並在2025年達成累積10億趟次的里程碑。如今，外送已然成為台灣人的日常。」並感謝所有同事、商家合作夥伴、外送合作夥伴以及用戶，未來也將持續關心並支持這個產業。

對此，Uber Eats回應：「台灣總經理李佳穎（Chai Lee）在公司任職8年後，因個人生涯規劃，決定於今年4月中旬卸任，未來將重心回歸家庭生活；其最後在職日為2026年4月17日。」

Uber Eats祝福表示衷心感謝李佳穎多年來對台灣業務發展的投入與卓越貢獻。目前Uber Eats台灣各項業務穩健發展、團隊運作如常，公司也已同步啟動新任總經理的招募程序，以確保營運的順暢銜接。Uber Eats將持續深耕台灣市場，致力於為商家、外送合作夥伴及消費者提供穩定且優質的平台體驗及外送服務。