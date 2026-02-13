佛光山新年小巨蛋萬人法會　甘露灌頂滌熱惱、三皈五戒淨身心

▲「萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」將恭請佛光山住持心保和尚主法正授。（圖／國際佛光會中華總會提供，下同）

生活中心／綜合報導

佛光山開山六十週年暨星雲大師百歲誕辰之際，佛光山即將主辦「萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」。在變動不居的現代社會中，人心普遍渴望尋得安定與祥和的力量，本次典禮由佛光山住持心保和尚親自灑淨加持，引領萬眾洗滌內心垢染，從心出發。透過「三皈五戒」的受持，將「做好事、說好話、存好心」的三好精神具體落實於日常生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三皈五戒灑淨。

由佛光山主辦的「萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」，將於年後的3月8日上午，於台北小巨蛋隆重舉行，這是台灣佛教界近年舉辦的最大型灌頂皈依法會。佛光山表示，「甘露」象徵佛法的智慧與慈悲，能滌除眾生熱惱。在這變動不居的年代，人心普遍渴望平靜與祥和。本次法會將由佛光山住持心保和尚親自主法，在莊嚴的典禮中為萬眾灑淨加持，象徵洗淨過往的煩惱與垢染，讓參與者從心出發，獲得面對未來的勇氣與安定的力量。

▲歷年三皈五戒典禮，開山祖師星雲大師主法。

除了甘露灌頂的心靈洗禮，本次法會亦包含「三皈五戒」的受持，這是佛教最基礎的信仰和倫理實踐，信仰扎根的重要基石。三皈依指的是皈依「佛、法、僧」三寶，以作為心靈和修行的依靠，如同為生命找到明燈與導航，正式成為佛門弟子。

五戒則分別為不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不吸毒，據指出，五戒並非束縛，而是一種「不侵犯」的精神，是保護自己不造惡、不傷害他人的安全防護網，五戒也是一種自願的道德承諾，目的在淨化身口意，將星雲大師推動的三好運動，也就是「做好事、說好話、存好心」具體落實於日常，為社會注入和平與良善的循環，以促進個人與社會的和諧。今年適逢佛光山開山六十週年暨星雲大師百歲誕辰的「傳燈六十，百年仰望」年度盛事，首度在小巨蛋舉辦皈依典禮，更具傳承信仰的意義。

▲佛光山台北道場啟建甘露灌頂三皈五戒典禮。

3月8日當天，台北小巨蛋將由早晨的「甘露灌頂三皈五戒典禮」揭開序幕，接引大眾進入信仰之門；下午2時則續接「禪淨共修獻燈祈福法會」，透過實踐修行擴大願力。這項全日的心靈精進安排，不僅是對大師百歲誕辰的至誠感念，更是一次集結萬人正能量、守護台灣與世界的和平盛事。據了解，台灣佛教界走出自己所屬道場，在社會上舉辦如此大規模的佛事法會，堪稱近年之最。

佛光山表示，除佛光信徒之外，也歡迎社會各界人士透過佛光山全台各分院、別院或官網洽詢報名。

活動資訊

年度主題： 傳燈六十，百年仰望

活動名稱： 佛光山2026年萬人甘露灌頂三皈五戒典禮

活動時間： 2026年3月8日（日）09:00 - 11:30

活動地點： 台北小巨蛋（台北市南京東路四段2號）

參加方式： 請洽佛光山全台各分院、別院諮詢報名。

報名網址： https://reurl.cc/bNox13

表單下載： https://www.fgs.org.tw/fgs_download/D40200/2026010002.PDF

▲2026萬年人甘露灌頂三皈五戒典禮。