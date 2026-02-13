　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

佛光山新年小巨蛋萬人法會　甘露灌頂滌熱惱、三皈五戒淨身心

▲▼ 佛光山,甘露灌頂,三皈五戒,星雲大師,台北小巨蛋。（圖／國際佛光會中華總會提供）

▲「萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」將恭請佛光山住持心保和尚主法正授。（圖／國際佛光會中華總會提供，下同）

生活中心／綜合報導

佛光山開山六十週年暨星雲大師百歲誕辰之際，佛光山即將主辦「萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」。在變動不居的現代社會中，人心普遍渴望尋得安定與祥和的力量，本次典禮由佛光山住持心保和尚親自灑淨加持，引領萬眾洗滌內心垢染，從心出發。透過「三皈五戒」的受持，將「做好事、說好話、存好心」的三好精神具體落實於日常生活。

▲▼ 佛光山,甘露灌頂,三皈五戒,星雲大師,台北小巨蛋。（圖／國際佛光會中華總會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三皈五戒灑淨。

由佛光山主辦的「萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」，將於年後的3月8日上午，於台北小巨蛋隆重舉行，這是台灣佛教界近年舉辦的最大型灌頂皈依法會。佛光山表示，「甘露」象徵佛法的智慧與慈悲，能滌除眾生熱惱。在這變動不居的年代，人心普遍渴望平靜與祥和。本次法會將由佛光山住持心保和尚親自主法，在莊嚴的典禮中為萬眾灑淨加持，象徵洗淨過往的煩惱與垢染，讓參與者從心出發，獲得面對未來的勇氣與安定的力量。

▲▼ 佛光山,甘露灌頂,三皈五戒,星雲大師,台北小巨蛋。（圖／國際佛光會中華總會提供）

▲歷年三皈五戒典禮，開山祖師星雲大師主法。

除了甘露灌頂的心靈洗禮，本次法會亦包含「三皈五戒」的受持，這是佛教最基礎的信仰和倫理實踐，信仰扎根的重要基石。三皈依指的是皈依「佛、法、僧」三寶，以作為心靈和修行的依靠，如同為生命找到明燈與導航，正式成為佛門弟子。

五戒則分別為不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不吸毒，據指出，五戒並非束縛，而是一種「不侵犯」的精神，是保護自己不造惡、不傷害他人的安全防護網，五戒也是一種自願的道德承諾，目的在淨化身口意，將星雲大師推動的三好運動，也就是「做好事、說好話、存好心」具體落實於日常，為社會注入和平與良善的循環，以促進個人與社會的和諧。今年適逢佛光山開山六十週年暨星雲大師百歲誕辰的「傳燈六十，百年仰望」年度盛事，首度在小巨蛋舉辦皈依典禮，更具傳承信仰的意義。

▲▼ 佛光山,甘露灌頂,三皈五戒,星雲大師,台北小巨蛋。（圖／國際佛光會中華總會提供）

▲佛光山台北道場啟建甘露灌頂三皈五戒典禮。

3月8日當天，台北小巨蛋將由早晨的「甘露灌頂三皈五戒典禮」揭開序幕，接引大眾進入信仰之門；下午2時則續接「禪淨共修獻燈祈福法會」，透過實踐修行擴大願力。這項全日的心靈精進安排，不僅是對大師百歲誕辰的至誠感念，更是一次集結萬人正能量、守護台灣與世界的和平盛事。據了解，台灣佛教界走出自己所屬道場，在社會上舉辦如此大規模的佛事法會，堪稱近年之最。

佛光山表示，除佛光信徒之外，也歡迎社會各界人士透過佛光山全台各分院、別院或官網洽詢報名。

活動資訊
年度主題： 傳燈六十，百年仰望
活動名稱： 佛光山2026年萬人甘露灌頂三皈五戒典禮
活動時間： 2026年3月8日（日）09:00 - 11:30
活動地點： 台北小巨蛋（台北市南京東路四段2號）
參加方式： 請洽佛光山全台各分院、別院諮詢報名。
報名網址： https://reurl.cc/bNox13
表單下載： https://www.fgs.org.tw/fgs_download/D40200/2026010002.PDF

▲▼ 佛光山,甘露灌頂,三皈五戒,星雲大師,台北小巨蛋。（圖／國際佛光會中華總會提供）

▲2026萬年人甘露灌頂三皈五戒典禮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒
快訊／「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台
大掃除回收清單一次看！做錯罰6千
藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目
李貞秀哭了！公開註銷戶籍證明
快訊／戴培峰敲追平分！　前5局中華隊2比1領先
老闆賺2.7億人民幣　拿1.8億分7000員工...上台數多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佛光山禪淨共修3月登小巨蛋　全球同步點燈祈福

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

春節醫療守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！做錯罰6千

Uber Eats台灣總經理李佳穎4月卸任　《外送專法》實施前離職

佛光山新年小巨蛋萬人法會　甘露灌頂滌熱惱、三皈五戒淨身心

蘇丹紅化粧品再增10家　韓製防曬精華、膠原蛋白安瓶棒都驗出

馬年走春首選！蘭陽博物館「轉」出好運　近距離朝聖國寶肉形石

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

走春拜拜補財庫必看！六大熱議財神廟聲量排行　紫南宮熱度高只排第二

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

春節醫療守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！做錯罰6千

Uber Eats台灣總經理李佳穎4月卸任　《外送專法》實施前離職

佛光山新年小巨蛋萬人法會　甘露灌頂滌熱惱、三皈五戒淨身心

蘇丹紅化粧品再增10家　韓製防曬精華、膠原蛋白安瓶棒都驗出

馬年走春首選！蘭陽博物館「轉」出好運　近距離朝聖國寶肉形石

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

走春拜拜補財庫必看！六大熱議財神廟聲量排行　紫南宮熱度高只排第二

割頸案乾哥妹輕判　楊父淚批法官：出獄你帶回家養嗎？

勸小S復工過程曝光！製作人B2揭對話內容　連拋3句秒定案：怕她反悔

快訊／桃園銀樓搶案！劫匪持榔頭「敲碎玻璃櫃」　警鈴大作嚇奔逃

李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒！

《絕地戰兵2》迎「鐵腕威壓」更新　舊敵率7億機械大軍征伐民主

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

快訊／美規車零關稅「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台

賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」！賣佛牌獲利百倍　手握證據憤怒開砲

1960世界大賽功臣　海盜傳奇終結者費斯辭世享壽97歲

龜梨和也要來台灣了！6月直衝高雄開唱　4種票價、合照福利全出爐

滅火器吉他手當爸倒數　睽違5年回歸EmptyORio…心聲曝光

【太可怕】豬肉攤「貼地分裝」豬內臟　民眾嚇爛：才爆漢他病毒...

生活熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

千萬大獎4人重抽　同事：狂Call叫不回

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

中壢夜店「醉女上空」公告被吐槽：本來不知道都知道了

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅！　顧客眼睛不知要看哪

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

行動電源爆炸「起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

都是人！桃園機場8AM「人、車都排爆」

超狂尾牙平均每人20萬↑！13%員工年薪破千萬

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

更多熱門

相關新聞

佛光山禪淨共修3月登小巨蛋

佛光山禪淨共修3月登小巨蛋

為祈願社會祥和、世界和平，國際佛光會將於3月7日、8日一連兩天，在台北小巨蛋舉辦兩場「禪淨共修獻燈祈福法會」，以「給自己一盞燈，讓世界亮起來！」為主題，號召全球大眾同步點燈，凝聚善念與祝福。

佛光山惠中寺法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

佛光山惠中寺法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

佛光山雲林講堂為雲監備熱粥祝福

佛光山雲林講堂為雲監備熱粥祝福

佛光山潮州講堂致贈臘八粥　以行動溫暖潮州警

佛光山潮州講堂致贈臘八粥　以行動溫暖潮州警

佛光山金光明寺寒冬送暖　劉和然：宗教力量溫暖人心

佛光山金光明寺寒冬送暖　劉和然：宗教力量溫暖人心

關鍵字：

佛光山甘露灌頂三皈五戒星雲大師台北小巨蛋

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面