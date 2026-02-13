春節9天連假湧車潮　金山警2／14起替代道路與交通管制一次看

▲因應春節9天連假車潮，金山警發布替代道路與交通管制資訊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節即將到來，今年春節連續假期長達9天，北海岸地區包括石門洞、野柳風景區、金包里老街等熱門景點，金山慈護宮、金山財神廟、野柳保安宮與法鼓山等知名宗教場所，預估將湧入大量走春及參香祈福人潮。為有效分散車流、降低交通壅塞，金山警分局宣布自2月14日至2月22日將於易壅塞路段實施交通疏導與管制措施，並公布多條替代道路，呼籲民眾配合改道行駛。

替代道路路線及相關交通管制措施如下：

一、 民眾於春節期間如欲前往野柳風景區，遊覽車、自小客車可由臺2線玉田路口（翡翠灣）左轉行駛玉田路前往地質公園及海洋世界，返程已可沿原路線返回，如行經龜吼漁港欲返回台2線時，可於石角路與海角路口左轉，接海景路回到台2線。二、 如欲前往法鼓山、石門地區之民眾，行駛台二線時可於下社路口右轉，行經民生路、磺港路並轉磺清大橋接回台二線往石門方向行駛，即可避開金山市區車流。

三、 金山老街2月17日至2月21日期間，每日10時至18時機動管制封閉金山區民生路、媽祖街，12時至20時機動管制車輛由中興路往台2線（公車、機車除外）；車輛請繞行磺清路或中正路轉往台2線前往基隆；預估2月17日、2月20日往金山財神廟參拜車潮最多，金山警將協同廟方志工人員彈性實施「總量管制措施」，於財神廟周邊停車滿場時，在臺2線與員潭路口及龜子山路口管制上山車流，後續解除管制後再開放通行。

上山往財神廟路線請配合從萬里區臺2線與員潭路口（財神童子雕像前）左轉上山，亦可前行至下社路口右轉，繞行一圈後於金湯路口左轉駛回台二線，並右轉上財神廟，可順向右轉避免左轉車流過於龐大，達成分流效果；並由金山區台2線與龜子山路口下山，以避免在山區會車不易，而造成交通壅塞。請民眾金山區台2線與龜子山路口下山時，遵從交通管制人員指引離開。

金山警分局提醒，春節期間車流量大幅增加，民眾行車時務必遵循現場員警、義交及工作人員指揮，切勿任意變換車道或插隊，同時可隨時收聽警察廣播電台掌握即時路況，如遇壅塞情形，提早改行替代道路，共同維護交通安全與順暢。