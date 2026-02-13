　
政治

四叉貓又肉搜！　問李四川「琉球恐嚇取財環保蟑螂是你親弟？」

▲▼一位涉及小琉球環保蟑螂勒索回饋金的李賜福，被網紅四叉貓質疑，是否是李四川的弟弟。（圖／四叉貓臉書）

▲一位涉及小琉球環保蟑螂勒索回饋金的李賜福，被網紅四叉貓質疑，是否是李四川的弟弟。（圖／四叉貓臉書）

記者陶本和／台北報導

國民黨新北市長人選底定，將由台北前副市長李四川出戰，不過他也隨即被知名網紅四叉貓盯上。四叉貓13日發文向李四川提出疑問，追問一位涉及小琉球環保蟑螂勒索回饋金的李賜福，被法院以涉恐嚇取財罪羈押禁見，是否是李四川的弟弟？不過，李四川方面，目前都還尚未有相關回應。

四叉貓表示，今天有一篇題為「小琉球環保蟑螂勒索回饋金，地方惡霸三年大賺576萬元！」的新聞報導，涉案的李賜福及同夥林明男涉恐嚇取財等罪，被法院羈押禁見。

四叉貓指出，早上記者圈中有傳聞李賜福可能是新北市長候選人李四川的親弟，所以他在台中網咖肉搜了一下李賜福的臉書，發現李賜福開了一家「小琉球李家大厝一琉麻花捲」的店，這家店開幕時，時任新北副市長李四川有送賀詞過去。

四叉貓表示，他再根據2015年的新聞報導「肉搜國民黨秘書長李四川」，發現李四川有個弟弟在琉球開了一家麻花捲店，新聞報導照片可以看出也叫「一琉麻花捲」。

另外，四叉貓也說，雖然李賜福已把ＦＢ鎖住了，但他的同夥林明男沒有鎖，就用他平常的教學方式就能翻出很多相關合照，趁臉書還沒關大家快去朝聖。

▼一位涉及小琉球環保蟑螂勒索回饋金的李賜福，被網紅四叉貓質疑，是否是李四川的弟弟。（圖／四叉貓臉書）

▲▼一位涉及小琉球環保蟑螂勒索回饋金的李賜福，被網紅四叉貓質疑，是否是李四川的弟弟。（圖／四叉貓臉書）

02/11 全台詐欺最新數據

相關新聞

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

台北市副市長李四川11日宣布，2月底將請辭副市長一職，3月正式投入新北市長選戰，隨後新北市長侯友宜在第一時間就在臉書上發文力挺，強調「一棒接一棒，棒棒是強棒，請和我們一起全力支持李四川！」而原本也有意角逐的副市長劉和然也發文表示全力支持，欣然退場。看似順理成章的人選定案，其實背後有著侯友宜關鍵的折衝角色，經過一些時間醞釀，終於水到渠成促成共識。

讚侯友宜協調新北選戰　趙少康：台中應參考

讚侯友宜協調新北選戰　趙少康：台中應參考

被問第三副市長人選　蔣：人力銀行放年假

被問第三副市長人選　蔣：人力銀行放年假

李四川投入新北市長選戰　江啟臣喊話：團結是關鍵的力量

李四川投入新北市長選戰　江啟臣喊話：團結是關鍵的力量

黃國昌有信心成為新北最好的選擇　重申不當李四川副市長

黃國昌有信心成為新北最好的選擇　重申不當李四川副市長

李四川四叉貓小琉球環保蟑螂2026新北市長2026大選

