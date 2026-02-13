守護春節治安！保三總隊查獲毒槍私菸酒　AI助攻春安維護

▲科技偵查結合跨機關合作，保三總隊春安查緝成果亮眼。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

農曆春節將屆，內政部警政署保三總隊強化春安維護勤務，運用AI大數據分析、跨機關合作及專案查緝，全力打擊毒品、槍械與私劣菸酒犯罪。今年迄今已動員逾5,000人次警力，查獲多批違禁品，並慰勉各港區安檢與警犬分隊，確保節前治安穩定，守護民眾安心過年，維持社會秩序穩固。

為維護國內治安與社會秩序，保三總隊持續運用AI大數據分析與科技設備，全力強化打擊犯罪能量。警政署並於2026年2月6日派任具緝毒專業、處事幹練的新任刑警大隊長陳力維，同時由具刑事專業背景的蘇信丞接任第二大隊大隊長，董行彥代理安檢保防科科長，各單位緊密聯繫、密切配合，全面提升查緝毒品、槍械及私劣菸酒等不法案件成效。

統計顯示，保三總隊今年迄今累計出勤警力達5,287人次，查獲各類毒品約7,200公克、改造手槍1支、模擬槍5支、槍枝主要組成零件687個、子彈及改造工具1批，另查扣私菸逾1.5萬包、私酒4.8萬公升，有效防止毒品、槍械及偽劣菸酒流入市面危害社會，展現警方嚴正執法、守護治安的決心。

此外，為感謝同仁辛勞並提振士氣，總隊長周煥興近日前往基隆港、臺北港、臺中港及高雄港等地，慰勉34個安檢小隊及警犬分隊執勤人員，瞭解勤務狀況、傾聽同仁需求，並發放年節紅包、為當月壽星慶生；同時視察警犬訓練情形，要求加強犬隻環境衛生管理，並加贈警犬營養罐頭。另指示警犬分隊春節期間維持待命，如各警察機關有出勤需求，將隨時支援查緝。統計今年迄今警犬分隊已出勤23次，協助查獲多起毒品及槍枝案件，績效卓著。

保三總隊表示，第一線同仁長期堅守崗位、投入治安維護工作，未來將持續精進查緝能量，結合全民力量，共同守護國人生命、健康與財產安全，讓民眾安心過好年。