乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞。涉嫌在校園中持刀割頸、殺害楊姓少年的郭姓少年(乾哥)、以及教唆的林姓少女(乾妹)分別獲判12年及11年有期徒刑，且依《少年事件處理法》，郭少服刑三分之一即可申請假釋，也就是最快4年就可能出獄。死者家屬楊爸爸今現身召開記者會，痛批當兒子在擔架上急救時，郭少竟還拍照發限動，並寫下「最美的風景」，行徑冷血到令人髮指，而法院卻未採信、也未查IP證實發文者是誰，「對這二名加害者真好，我問二審法官們，你們到底在保護誰？」

▲割頸案楊父今召開記者會。（圖／記者黃克翔攝，下同）

楊爸爸今針對判決結果發出18點聲明，並現身召開記者會，雙手不停顫抖，哽咽痛訴「少事法真的是惡法，法官就是幫兇，我今天要把真相都講出來，我不怕少事法罰我，反正都定讞了，要罰也沒關係，我一人承擔，這18點聲明書完全出自我手，所說有憑有據，大家幫我伸張正義，讓無良的法官、律師通通受到懲罰！」

楊爸爸在聲明中直指，林姓少女在法院上主張，媒體報導林女事發後在社群平台發出的挑釁言論都是別人做的，「我要求法庭查IP來源，但法院的答覆都說只確定是網路新申請帳號，沒辦法證明是她發出的所以結案」。

▲新北國中生割頸案，郭少IG發限動PO照「最美麗的風景」。（圖／翻攝畫面）

更令楊爸無法接受的是，當天兒子遭割頸中刀，血流如注、失去意識躺在救護人員的擔架上時，行兇的郭少竟還拿出手機拍照，並將照片上傳IG發限動，以文字寫下「最美麗的風景」，行徑冷血惡劣、人神共憤，但郭少出庭時卻否認，稱非他所為，「法院有真正去查他們的IP嗎？理應請網路警察來證明非他們所為，而非只是請網路業者提供！為何其他案件都可以依照發文就很快找到發文者是誰！對這二名加害者真好！我問二審法官們，你們到底在保護誰？」

