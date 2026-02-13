見學霸男醉倒！冷血司機「開車門要他下車」丟包害慘死　檢起訴了

記者黃哲民、戴若涵／新北報導

台64線快速道路1月25日凌晨發生一起死亡車禍！25歲溫姓男子酒後搭乘多元計程車返家，途中疑似踢踹林姓司機的椅背雙方爆發爭執，溫男遭丟包在快速道路上，隨後遭4車輾過，死狀相當悽慘。檢方13日偵結，將林姓司機依照遺棄致死罪起訴。

▲溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，監視器拍到多元計程車準備上台64畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧整起事發經過，畢業於知名頂大，擁有雙學士學位的溫男1月25日凌晨酒後叫來多元計程車，要從台北市文山區搭往新北市板橋區。根據檢方調查，途中林姓司機見到溫男突然倒臥在後座上，竟將車輛在到路線跟隔音牆處停下，並下車打開後座車門，要求溫男下車，見溫下車倒臥在車尾道路上後隨即駕車離去。

▲學霸男遭丟包台64上，遭4車輾過慘死，遺體相驗時親屬心碎到場。（圖／記者陳以昇攝）

而溫男則因酒醉倒臥內側車道，隨後遭4輛來車接續輾過，頭顱破裂、腦漿四溢、肢體扭曲，已倒臥車道上明顯死亡。林姓司機離開現場後不久，報警請警方前往台64線快速道路上查看，但憾事已經發生。

警方事後將涉嫌丟包的林姓司機以及輾過溫男的4車駕駛（陳、邱、簡、魏）共5人依照過失致死罪送辦。其中林姓司機原先以5萬元金額交保，隨後因案情考量，交保金額提高至20萬元，新北地檢署13日全案偵結，依照遺棄致死罪將林姓司機起訴，至於將溫男輾過的4名司機涉過失致死罪嫌，則另案偵辦。