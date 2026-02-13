蘇丹紅化粧品再增10家　韓製防曬精華、膠原蛋白安瓶棒都驗出

▲化粧品含蘇丹紅風波仍未歇。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

蘇丹紅化粧品風波未歇，食藥署今公布新增10家業者的產品有問題，包括聯合利華股份有限公司生產的「AHC超水感淨亮涼感 防曬精華」、宇碩協銷有限公司的「韓國BRTC膠原蛋白 安瓶棒10g」等，產地都在韓國。

韓國近日回收含蘇丹紅的化粧品原料，源頭線索來自我國通報。食藥署稱，我國首度以高靈敏度液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）檢出違規成分，台、韓接連抽驗確認結果一致，提醒民眾選購化粧品應留意來源與標示，若接獲回收訊息應停止使用並配合退換。

根據韓國食品藥物安全部（MFDS），因接獲台灣食藥署通報，針對使用新加坡商生產、涉及含禁用色素「紅色複方」原料的化粧品展開抽驗，產品檢出蘇丹紅後已啟動回收。

食藥署指出，本案由國家實驗室運用高靈敏度LC-MS/MS技術檢出，該方法具高度科學專業性與法規公信力；台、韓雙方接連檢出相同違規物質，進一步佐證檢驗結果的合理性與一致性，也顯示跨國風險通報機制已發揮實質效果。

食藥署強調，我國為國際化粧品法規合作會議（ICCR）及歐盟官方化粧品品質監控實驗室組織（OCCLs）成員，除主動通報相關國際組織外，也分享我國開發的高靈敏度LC-MS/MS檢驗方法，透過即時資訊交流與技術分享，強化全球化粧品安全防護網。

最新檢出含蘇丹紅化粧品一覽表

宇碩協銷有限公司：韓國BRTC膠原蛋白 安瓶棒10g，蘋果皮澎彈舒緩乳液50ml

蘿芙九九有限公司：ANILLO漫夜玫瑰-熱感修護精華素200ml，ANILLO漫夜玫瑰-深層修護髮油50ml ，ANILLO漫夜玫瑰-頭髮香氛噴霧100ml，ANILLO紅茶雪松-滋養護髮油50ml，Growus珍珠粉損傷修護髮油65ml

理聯國際股份有限公司：ARENCIA牛膝草保濕霜30g

威格實業有限公司：PDRN緊緻豐潤再生精華霜，PDRN緊緻豐潤再生眼部精華

靡顏奢華有限公司：KLAVUU保濕水潤晚安唇膜20g(Berry)

雄貿易有限公司：ONE DAYS YOU膠原蛋白眼膜87g ，Jenny house沙龍護理修護髮膜240ml ，Jenny house沙龍護理護髮精華油100ml ，BROOKESIA日常保濕潤唇膏9g

瑞亞生醫股份有限公司：MISSHA提亮保濕妝前霜

鑫麒國際有限公司：亮白保濕雙頭萬用棒

步鄰客股份有限公司：奶油水潤唇頰膏，威士忌無花果護膚油，威士忌無花果香膏，深層護髮油漫夜玫瑰，熱感修護精華素 漫夜玫瑰，滋潤修護髮油 純淨森林，頭皮養護髮油 紅茶雪松，頭髮香氛噴霧 漫夜玫瑰

聯合利華股份有限公司：AHC超水感淨亮涼感 防曬精華