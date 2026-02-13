　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇丹紅化粧品再增10家　韓製防曬精華、膠原蛋白安瓶棒都驗出

辣椒粉,調味料,香料（示意圖／CFP）

▲化粧品含蘇丹紅風波仍未歇。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

蘇丹紅化粧品風波未歇，食藥署今公布新增10家業者的產品有問題，包括聯合利華股份有限公司生產的「AHC超水感淨亮涼感 防曬精華」、宇碩協銷有限公司的「韓國BRTC膠原蛋白 安瓶棒10g」等，產地都在韓國。

韓國近日回收含蘇丹紅的化粧品原料，源頭線索來自我國通報。食藥署稱，我國首度以高靈敏度液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）檢出違規成分，台、韓接連抽驗確認結果一致，提醒民眾選購化粧品應留意來源與標示，若接獲回收訊息應停止使用並配合退換。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據韓國食品藥物安全部（MFDS），因接獲台灣食藥署通報，針對使用新加坡商生產、涉及含禁用色素「紅色複方」原料的化粧品展開抽驗，產品檢出蘇丹紅後已啟動回收。

食藥署指出，本案由國家實驗室運用高靈敏度LC-MS/MS技術檢出，該方法具高度科學專業性與法規公信力；台、韓雙方接連檢出相同違規物質，進一步佐證檢驗結果的合理性與一致性，也顯示跨國風險通報機制已發揮實質效果。

食藥署強調，我國為國際化粧品法規合作會議（ICCR）及歐盟官方化粧品品質監控實驗室組織（OCCLs）成員，除主動通報相關國際組織外，也分享我國開發的高靈敏度LC-MS/MS檢驗方法，透過即時資訊交流與技術分享，強化全球化粧品安全防護網。

最新檢出含蘇丹紅化粧品一覽表

宇碩協銷有限公司：韓國BRTC膠原蛋白 安瓶棒10g，蘋果皮澎彈舒緩乳液50ml
蘿芙九九有限公司：ANILLO漫夜玫瑰-熱感修護精華素200ml，ANILLO漫夜玫瑰-深層修護髮油50ml ，ANILLO漫夜玫瑰-頭髮香氛噴霧100ml，ANILLO紅茶雪松-滋養護髮油50ml，Growus珍珠粉損傷修護髮油65ml
理聯國際股份有限公司：ARENCIA牛膝草保濕霜30g
威格實業有限公司：PDRN緊緻豐潤再生精華霜，PDRN緊緻豐潤再生眼部精華
靡顏奢華有限公司：KLAVUU保濕水潤晚安唇膜20g(Berry)
雄貿易有限公司：ONE DAYS YOU膠原蛋白眼膜87g ，Jenny house沙龍護理修護髮膜240ml ，Jenny house沙龍護理護髮精華油100ml ，BROOKESIA日常保濕潤唇膏9g
瑞亞生醫股份有限公司：MISSHA提亮保濕妝前霜
鑫麒國際有限公司：亮白保濕雙頭萬用棒
步鄰客股份有限公司：奶油水潤唇頰膏，威士忌無花果護膚油，威士忌無花果香膏，深層護髮油漫夜玫瑰，熱感修護精華素 漫夜玫瑰，滋潤修護髮油 純淨森林，頭皮養護髮油 紅茶雪松，頭髮香氛噴霧 漫夜玫瑰
聯合利華股份有限公司：AHC超水感淨亮涼感 防曬精華

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒
快訊／「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台
大掃除回收清單一次看！做錯罰6千
藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目
李貞秀哭了！公開註銷戶籍證明
快訊／戴培峰敲追平分！　前5局中華隊2比1領先
老闆賺2.7億人民幣　拿1.8億分7000員工...上台數多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

春節醫療守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！做錯罰6千

Uber Eats台灣總經理李佳穎4月卸任　《外送專法》實施前離職

佛光山新年小巨蛋萬人法會　甘露灌頂滌熱惱、三皈五戒淨身心

蘇丹紅化粧品再增10家　韓製防曬精華、膠原蛋白安瓶棒都驗出

馬年走春首選！蘭陽博物館「轉」出好運　近距離朝聖國寶肉形石

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

走春拜拜補財庫必看！六大熱議財神廟聲量排行　紫南宮熱度高只排第二

割頸案乾哥妹輕判　楊父淚批法官：出獄你帶回家養嗎？

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

春節醫療守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！做錯罰6千

Uber Eats台灣總經理李佳穎4月卸任　《外送專法》實施前離職

佛光山新年小巨蛋萬人法會　甘露灌頂滌熱惱、三皈五戒淨身心

蘇丹紅化粧品再增10家　韓製防曬精華、膠原蛋白安瓶棒都驗出

馬年走春首選！蘭陽博物館「轉」出好運　近距離朝聖國寶肉形石

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

走春拜拜補財庫必看！六大熱議財神廟聲量排行　紫南宮熱度高只排第二

割頸案乾哥妹輕判　楊父淚批法官：出獄你帶回家養嗎？

快訊／桃園銀樓搶案！劫匪持榔頭「敲碎玻璃櫃」　警鈴大作嚇奔逃

李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒！

《絕地戰兵2》迎「鐵腕威壓」更新　舊敵率7億機械大軍征伐民主

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

快訊／美規車零關稅「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台

賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」！賣佛牌獲利百倍　手握證據憤怒開砲

1960世界大賽功臣　海盜傳奇終結者費斯辭世享壽97歲

龜梨和也要來台灣了！6月直衝高雄開唱　4種票價、合照福利全出爐

滅火器吉他手當爸倒數　睽違5年回歸EmptyORio…心聲曝光

對等關稅15%伴隨開放美牛　蔣萬安：堅守食安、讓市民有知的權利

趙露思蜂蜜過敏硬吃！　直播狂賣1.5億全捐農民

生活熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

千萬大獎4人重抽　同事：狂Call叫不回

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

中壢夜店「醉女上空」公告被吐槽：本來不知道都知道了

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅！　顧客眼睛不知要看哪

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

行動電源爆炸「起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

都是人！桃園機場8AM「人、車都排爆」

超狂尾牙平均每人20萬↑！13%員工年薪破千萬

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

更多熱門

相關新聞

關稅協定加速美國新藥在台上市　食藥署：仍需把關人種差異

關稅協定加速美國新藥在台上市　食藥署：仍需把關人種差異

台美關稅協定拍板，我國承諾加速先進美製醫藥品審查，未來部分通過美國FDA上市許可的新藥，在符合條件下，可不必重做臨床試驗，可望縮短原本至少360天的查驗登記流程，不過食藥署強調，仍須審視人種差異及適應症資料，並非全面放行。

基改食品管理規定不變　衛福部：邊境發現摻雜會立即通報

基改食品管理規定不變　衛福部：邊境發現摻雜會立即通報

「馬可先生」工廠查獲10公斤過期麵包粉　遭罰6萬

「馬可先生」工廠查獲10公斤過期麵包粉　遭罰6萬

國內瘦瘦針21件疑似不良反應通報　多腸胃症狀、噁心嘔吐

國內瘦瘦針21件疑似不良反應通報　多腸胃症狀、噁心嘔吐

國外買食品回台「有數量限制」　轉賣最重罰300萬

國外買食品回台「有數量限制」　轉賣最重罰300萬

關鍵字：

標籤:蘇丹紅化妝品食藥署韓國回收安全檢測

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面