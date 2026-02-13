Z世代抗爭後首次大選！孟加拉國民黨狂掃212席　拉曼將任總理

▲ 拉曼預料將宣誓就任總理。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

孟加拉Z世代年輕人去年抗爭推翻長年執政的前總理哈希納（Sheikh Hasina），12日舉行的國會大選被視為該國多年來首次真正具競爭性的選舉，由孟加拉民族主義黨（BNP）拿下壓倒性勝利，贏得國會299席中至少212席，取得逾2/3的絕對多數，為哈希納下台後歷經數月動盪的國家帶來穩定曙光。

BNP獲212席取得絕對多數 伊斯蘭大會黨居次

根據《路透》，BNP及其盟友至少拿下212席，反對派伊斯蘭政黨「伊斯蘭大會黨」（Jamaat-e-Islami）及盟友獲得70席，但曾在推翻哈希納的運動中扮演關鍵角色、由青年組成的國家公民黨（NCP）在參選的30席中僅贏得5席。

睽違20年重返執政的BNP聲明感謝民眾支持，並呼籲全國13日為國家與人民舉行特別祝禱活動，強調「儘管以大幅優勢獲勝，但不應舉辦任何慶祝遊行或集會。」

拉曼將任總理 結束尤努斯臨時政府

BNP領袖拉曼（Tarique Rahman）預料將宣誓就任總理，身為該黨創始人、前總統吉亞（Khaleda Zia）之子，他於去年12月結束18年海外生活返回首都達卡。此前，85歲諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）自2024年8月哈希納流亡印度後擔任臨時政府領導人。

投票率破60% 50政黨參選創紀錄

此次選舉有逾2000名候選人角逐，創下至少50個政黨參選的最高紀錄，投票率預估超過60%，遠高於2024年上次選舉的42%。伊斯蘭大會黨領袖沙費克（Shafiqur Rahman）承認敗選，承諾該黨「將從事積極的政治活動」，不會為反對而反對。

同步憲改公投 限總理任期、強化司法獨立

另一方面，這次選舉同步舉行憲法改革公投，改革內容包括總理任期限制為2屆、強化司法獨立與女性代表性、選舉期間設立中立過渡政府，以及將國會擴充為兩院制。