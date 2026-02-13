　
國際

淫魔艾普斯坦豪宅偷拍流出！　辦公桌前「女跪趴身旁」詭異畫面曝

▲▼ 艾普斯坦辦公室安裝隱藏式攝影機。（圖／翻攝自美國司法部）

▲ 艾普斯坦辦公室隱藏式攝影機拍下多名女子。（圖／翻攝自美國司法部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦）性醜聞更多內幕曝光，美國司法部1月底解密的數百萬份文件包含多段以隱藏式攝影機拍攝的影片，可見艾普斯坦在佛州豪宅辦公室內與多名年輕女性互動。其中一段影片更拍到一名女子跪在他的辦公桌旁，而艾普斯坦則將雙腳翹在桌上，場面十分詭異。

辦公室時鐘藏鏡頭　疑蒐集權貴不利證據

根據《紐約時報》，警方早在2005年突襲艾普斯坦位於棕櫚灘的豪宅時，就在他辦公室內一個時鐘裡發現隱藏式攝影機，車庫裡也找到另一台。最新釋出的攝影機畫面雖然模糊，但仍拍下辦公桌全景。而此前有多名受害者曾表示，他們相信艾普斯坦在住所內安裝大量隱藏錄影設備，外界因此推測他可能藉此蒐集與他往來的權貴人士的不利證據。

「戀童島」廚房追逐女性　跳上流理台接近

另一段曝光影片則顯示，艾普斯坦在私人島嶼豪宅的廚房裡追逐一群年輕女性，他身穿白色POLO衫、運動褲和拖鞋，邊笑邊追趕2名尖叫躲避的女子，甚至跳上流理台試圖接近其中一人。影片中的女性臉部皆被模糊處理以保護身分，目前不清楚是何時並由誰拍攝。

這批逾300萬頁的文件、18萬張照片和2000支影片中，也提及多名與艾普斯坦有關的知名人士，包括英國前王子安德魯及微軟創辦人比爾蓋茲，但文件未指控兩人涉及犯罪行為。而艾普斯坦2019年在紐約獄中自殺身亡，當時正等待性侵數十名少女的聯邦起訴審判，前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）則於2021年被定罪，判處20年徒刑。

