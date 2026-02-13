　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

▲▼國民黨團召開 萊豬大軍攻台 賴政府全面棄守 記者會 王育敏 洪孟楷 張嘉郡 丁學忠及雲林縣養豬協會副理事長蔡德福 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委張嘉郡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

我國與美國已簽署最終版對等貿易協議，立法委員張嘉郡今（13日）批評，談判過程中黑箱作業，未與農民進行充分溝通。以雲林花生為例，國內花生消費量約5萬5千多公噸，其中75％為國產，一旦美國花生取代印度、阿根廷花生，並進一步擴大市占率，預估將影響國產原料20至40％，約6800至1萬6800公噸的市場需求恐消失，呼籲政府要提出具體政策措施來協助基層農民。

攸關食安的美國豬肉進口措施，張嘉郡表示，政府承諾終止對美豬實施100％逐批查驗管制措施，甚至只要美方名單上的工廠，進口前都不能做實地查核，這無疑是全面棄守、自廢武功，推翻政府過去的承諾，食安五環恐變成食安五殘。

張嘉郡表示，她能理解政府在談判過程的為難與努力，但她還是必須為農民發聲，農民的生計無法用經濟數據來衡量，也不該拿來作爲交換的籌碼，在沒有與農民充分溝通之下就貿然開放，這等於否定與漠視農民長年的努力與付出。

張嘉郡舉花生為例，台美貿易談判以零關稅或大幅降稅方式開放進口，此舉將對台灣花生產業造成結構性衝擊，根據資料顯示，若美國花生零關稅進口，價格幾乎是國產花生的三分之一。

張嘉郡表示，雲林花生生產面積占全台灣7成以上，國內花生消費量約5萬5千多公噸，其中75％為國產，但進口花生93％用於加工端，一旦美國花生取代印度、阿根廷花生，並進一步擴大市占率，預估將影響國產原料20至40％，約6800至1萬6800公噸的市場需求恐消失。

張嘉郡指出，美國花生具備大規模機械化生產、成本低廉及政府補貼優勢，若在缺乏配套的情況下貿然開放，台灣花生產業將逐步退出加工市場，長期競爭力將被徹底削弱，「雲林花生農撐起台灣重要農業的一角，我們不能讓他們在國際談判中被犧牲。」

「這不是競爭，這是輾壓！」張嘉郡表示，如此巨大的價差，將迫使加工業者全面轉向採用美國低價原料，國產花生將被市場快速取代，不只產地價格崩跌，契作減少、耕作面積萎縮，將形成區域性農業危機，甚至衝擊農村整體經濟，影響數千戶甚至上萬戶花生農民的生計。

張嘉郡表示，她多次在立法院呼籲，農民不是貿易談判的籌碼，更不能在資訊不透明的情況下被犧牲，若政府執意開放，必須提出明確的產業保護措施，包括嚴守關稅與配額防線、建立價格穩定機制、強化契作與產地支持方案、提供實質轉作與收入保障措施等。她將持續在立法院嚴格監督，要求政府公開談判資訊，並捍衛農民權益到底。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

