社會 社會焦點 保障人權

女警恐嚇槍殺盧秀燕遭收押！「精神崩潰」抗告失敗...看守所過年

▲▼學霸女警恐嚇盧秀燕，父親發聲明道歉，並指出女兒遭職場霸凌內幕。（圖／ETtoday資料照）

▲台中第二警分局黃姓女偵查佐恐嚇槍殺盧秀燕遭收押，近日抗告仍遭駁回。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市一名黃姓女偵查佐疑似受到情緒困擾，去年1219張文案發生後，恐嚇要槍殺台中市長盧秀燕，最終遭收押起訴。黃員不服羈押提出抗告，稱現在已經暫停警職，當初是因工作壓力大、精神崩潰，爸媽承諾會當照護角色，排除實施犯罪可能，但聲請仍遭高分院駁回。

本案起自第二警分局黃姓偵查佐，自從去年國慶日開始，就開始出現情緒不穩，甚至在張文隨機殺人案後，仍恫嚇要對市長盧秀燕開槍，結果遭拘提逮捕，更遭檢方聲押起訴，至今仍在看守所內。

事情更延伸出，黃員爸爸控訴分局長官霸凌、欺負女兒，在因公車禍後，得賠償200萬元，心身受到影響；警方則出面駁斥，自黃員出現異狀後，都有同仁陪伴，賠償款也是幫忙協調中。

黃員在1月7日移審台中地院後，遭法院裁定接押，黃不服提出抗告。理由是自己已經暫停警職，無接觸警械的可能，更遑論需預防以警械犯案，更認為起訴書稱「警職人員更有機會接觸槍砲刀械，有預防性羈押必要」是對特定職業差別待遇，有違反平等原則及罪責個別化原則。

黃員認為，雖然在1219張文案後，於網路發表不當言論，然而主因是因為工作長期壓力大，跟主管有所爭執，身心俱疲導致精神障礙，才會在精神崩潰下發表不當言論，父母已經承諾會擔負照護角色，監督回診，必要時配合強制就醫，已經足以排除反覆犯罪危險。

台中高分院仍認為，黃員不只發文恐嚇要對開槍行兇，還號召他人犯案，不能因為停職，就認定無羈押必要。至於精神狀況一情，將於審理階段釐清，與是否羈押無涉，駁回抗告。

02/11 全台詐欺最新數據

台中女警看守所盧秀燕槍殺

