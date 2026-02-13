陶晶瑩「辣杯杯」官司不斷！欠合夥人315萬反提告　法官判敗訴

▲藝人陶晶瑩自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，與合夥人發生經營糾紛而結束營業。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

記者黃哲民／台北報導

藝人夫妻檔李李仁、陶晶瑩跨足餐飲副業，創立麻辣燙品牌「辣杯杯」，卻發生經營糾紛、慘遭滑鐵盧，被判須賠合夥人劉吉仁的吉品公司315萬餘元確定，辣杯杯反告劉男擔任股東兼董事長期間，擅自與關係人進行交易、沒壓低成本反而墊高單價，向劉男求償97萬餘元，台北地院今（13日）判辣杯杯敗訴，可上訴。

判決理由指出，辣杯杯主張若非劉男隱瞞關係人交易，辣杯杯可跳過吉品，向代工廠以217萬餘元直接進貨，將能省下97萬餘元差額提高毛利，但本件3款麻辣燙零食均由吉品研發、委外生產，包括配方、副料都由吉品提供代工廠，辣杯杯顯然不能直接向代工廠進貨。

▲藝人陶晶瑩曾為投資「辣杯杯」引發的糾紛，開直播訴苦。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

法官認為，辣杯杯向吉品採購3款麻辣燙零食，已銷售進帳469萬餘元，辣杯杯拒付貨款，新北地院審理的前案判決辣杯杯應返還不當得利315萬餘元確定，辣杯杯仍未給付，經吉品聲請強制執行無著，僅取得債權憑證，縱使辣杯杯依照判決賠償吉品，利潤仍有154萬餘元，難以認定有何損害可言，況且辣杯杯至今仍未依前案判決付清。

陶晶瑩、李李仁於2020年12月，和吉品養生公司負責人白佩玉、總經理劉吉仁合夥成立辣杯杯公司，主推3款麻辣零食產品，包括麻辣啾啾啾（麻辣黑芝麻夾心絲）、麻辣喀啦喀（麻辣鱈魚杏仁脆片）與麻辣斯哈斯（麻辣鱈魚切片）。

劉男擔任辣杯杯第1任董事長，陶晶瑩與李李仁分任董事兼執行長、監察人。李李仁曾受訪自稱愛吃麻辣燙，老婆為他創業，「本來是一件很浪漫的事」，雙方也樂觀預估合作品牌，年營收可望突破1億元。

▲藝人李李仁對於和妻子陶晶瑩投資餐飲副業翻車，看法比較淡定。（圖／記者湯興漢攝）

但雙方合作關係於2022年初生變，陶晶瑩認為劉男隱瞞實際供貨商為吉品公司，且採購先斬後奏又單價過高，要求劉男退股並改選董事長由股東藍均齊接任，同時拒付2筆各2.9萬餘包及3萬包已交貨商品的貨款。

但這2批麻辣零食多已賣掉，庫存品也過期，吉品2023年向新北地院提起前案訴訟，要求辣杯杯給付貨款315萬餘元。

辣杯杯抗辯陶晶瑩等3名股東均外行，劉吉仁在股東認為採購報價太貴、須再詢價時，2022年初逕自決定採購，隨即交貨付款，劉男以吉品為中間商，向其他食品業者採購產品交貨，先賺一手，違反董事長應負的善良管理人注意義務。

新北院認定辣杯杯跟吉品的買賣契約無效，但辣杯杯沒退貨，反而銷售進帳469萬餘元，屬於不當得利，且3款麻辣零食是吉品研發委外生產，相關費用加入成本後，出貨給辣杯杯的價格高於代工廠直接出貨，未超出合理範圍，判決辣杯杯應賠吉品315萬餘元，雙方沒上訴已確定。

本件經營糾紛引發雙方隔空放話，互控背信、侵占等罪嫌，均不起訴，陶晶瑩2024年初公開表示，辣杯杯實體店面與網購業務均結束營運，自估損失約200萬元。劉吉仁續以吉品名義，告辣杯杯與陶晶瑩連帶賠償同批商品市價損失563萬餘元，北院另案認為吉品的損失，已在新北院審理的前案受填補，判吉品敗訴，上訴二審高院審理中。