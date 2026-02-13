LIVE／台美關稅談定15％不疊加　卓榮泰召開總體說明記者會

記者陳家祥／台北報導

台美今正式簽署對等貿易協定，我方談判團隊爭取到對等關稅15%不疊加、232關稅最優惠待遇等。府院今也接力對外說明，上午先由人在美國的行政院副院長鄭麗君召開記者會說明談判最新結果，接著總統賴清德在總統府發表談話，最後由行政院長卓榮泰在下午2時30分於行政院召開記者會，率相關部會說明產業因應措施。《ETtoday新聞雲》安排全程直播。

▲在行政院副院長鄭麗君（右2）、美國商務部長盧特尼克（左1）、美國貿易代表葛里爾（左2）等人見證下，美國在台協會執行理事藍鶯（左3）和駐美代表俞大㵢（右3）於美東時間12日共同簽署台美對等貿易協定。（圖／美國貿易代表署）



行政院訂於下午2點30分舉行「台美對等貿易協定總體說明記者會」，由發言人李慧芝主持，院長卓榮泰、秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛福部長石崇良、勞動部長洪申翰、交通部次長陳彥伯出席。

▲台美關稅談判我方不退讓部分。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）



行政院台美經貿工作小組表示，我方談判團隊歷經數個月的台美磋商談判，總體來說達成六大目標：一、爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力；二、確保糧食安全與軍工韌性；三、守護國人健康，以科學證據對齊國際規範；四、優化台美經貿體系，提升經商便利與透明環境；五、共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈；六、增進雙向投資，確立台美高科技戰略夥伴關係。

行政院表示，我國對等關稅稅率從原先去年4月公布的「32%+MFN」（平均關稅35.78%），在歷經第一階段談判後，在去年8月先調降到「20%+MFN」（平均關稅23.78%）；之後歷經去年8月至今的第二階段談判，再調降至如今的「15%且不疊加」，另計算取得2072項產品豁免對等關稅後，如今我國具輸美實績產品的平均關稅調降至12.33%。

行政院計算，等於歷經兩階段談判，我國輸美平均關稅共減少了23.45個百分點。我國適用對等關稅輸美的金額占我國整體輸美金額的比率，也從原先24%降至15.5%。至於占輸美金額76%的項目，則屬於適用232條款已調查或正在調查中的項目，也已確定我方將適用232最惠關稅。



行政院表示，我國進一步爭取到共計2072項輸美產品（具實績974項）可豁免對等關稅，輸美只需課最惠國待遇（MFN）稅率，占台灣輸美產品適用對等關稅總項數（10,264項）的20%，亦即有五分之一原需要課徵對等關稅的輸美產品，未來不用再多加徵對等關稅；若從出口值來看，豁免對等關稅產品2024年輸美金額約99億美元，占我適用對等關稅產品輸美金額36%。

