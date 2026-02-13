　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／台美關稅談定15％不疊加　卓榮泰召開總體說明記者會

記者陳家祥／台北報導

台美今正式簽署對等貿易協定，我方談判團隊爭取到對等關稅15%不疊加、232關稅最優惠待遇等。府院今也接力對外說明，上午先由人在美國的行政院副院長鄭麗君召開記者會說明談判最新結果，接著總統賴清德在總統府發表談話，最後由行政院長卓榮泰在下午2時30分於行政院召開記者會，率相關部會說明產業因應措施。《ETtoday新聞雲》安排全程直播。

▲▼在行政院副院長鄭麗君（右2）、美國商務部長盧特尼克（左1）、美國貿易代表葛里爾（左2）等人見證下，美國在台協會執行理事藍鶯（左3）和駐美代表俞大㵢（右3）於美東時間12日共同簽署台美對等貿易協定。（圖／美國貿易代表署）

▲在行政院副院長鄭麗君（右2）、美國商務部長盧特尼克（左1）、美國貿易代表葛里爾（左2）等人見證下，美國在台協會執行理事藍鶯（左3）和駐美代表俞大㵢（右3）於美東時間12日共同簽署台美對等貿易協定。（圖／美國貿易代表署）

行政院訂於下午2點30分舉行「台美對等貿易協定總體說明記者會」，由發言人李慧芝主持，院長卓榮泰、秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛福部長石崇良、勞動部長洪申翰、交通部次長陳彥伯出席。

▲▼ 台美關稅談判我方不退讓部分。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲台美關稅談判我方不退讓部分。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

行政院台美經貿工作小組表示，我方談判團隊歷經數個月的台美磋商談判，總體來說達成六大目標：一、爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力；二、確保糧食安全與軍工韌性；三、守護國人健康，以科學證據對齊國際規範；四、優化台美經貿體系，提升經商便利與透明環境；五、共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈；六、增進雙向投資，確立台美高科技戰略夥伴關係。

行政院表示，我國對等關稅稅率從原先去年4月公布的「32%+MFN」（平均關稅35.78%），在歷經第一階段談判後，在去年8月先調降到「20%+MFN」（平均關稅23.78%）；之後歷經去年8月至今的第二階段談判，再調降至如今的「15%且不疊加」，另計算取得2072項產品豁免對等關稅後，如今我國具輸美實績產品的平均關稅調降至12.33%。

行政院計算，等於歷經兩階段談判，我國輸美平均關稅共減少了23.45個百分點。我國適用對等關稅輸美的金額占我國整體輸美金額的比率，也從原先24%降至15.5%。至於占輸美金額76%的項目，則屬於適用232條款已調查或正在調查中的項目，也已確定我方將適用232最惠關稅。

行政院表示，我國進一步爭取到共計2072項輸美產品（具實績974項）可豁免對等關稅，輸美只需課最惠國待遇（MFN）稅率，占台灣輸美產品適用對等關稅總項數（10,264項）的20%，亦即有五分之一原需要課徵對等關稅的輸美產品，未來不用再多加徵對等關稅；若從出口值來看，豁免對等關稅產品2024年輸美金額約99億美元，占我適用對等關稅產品輸美金額36%。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台
大掃除回收清單一次看！做錯罰6千
藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目
李貞秀哭了！公開註銷戶籍證明
快訊／戴培峰敲追平分！　前5局中華隊2比1領先
老闆賺2.7億人民幣　拿1.8億分7000員工...上台數多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

對等關稅15%伴隨開放美牛　蔣萬安：堅守食安、讓市民有知的權利

台美關稅15%不疊加！民眾黨給過嗎？　柯文哲：要有東西給立院看

藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目

暗指鄭麗文遭逼宮？　王瑞德爆：本土派大老年底將共推人選領導大局

美跨黨派議員聯名關切軍購條例　民眾黨：不因外部關切忽略程序

LIVE／台美關稅談定15％不疊加　卓榮泰召開總體說明記者會

批台美關稅協議正文未送就急要國會背書　民眾黨：絕不容許黑箱

四叉貓又肉搜！　問李四川「琉球恐嚇取財環保蟑螂是你親弟？」

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

對等關稅15%伴隨開放美牛　蔣萬安：堅守食安、讓市民有知的權利

台美關稅15%不疊加！民眾黨給過嗎？　柯文哲：要有東西給立院看

藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目

暗指鄭麗文遭逼宮？　王瑞德爆：本土派大老年底將共推人選領導大局

美跨黨派議員聯名關切軍購條例　民眾黨：不因外部關切忽略程序

LIVE／台美關稅談定15％不疊加　卓榮泰召開總體說明記者會

批台美關稅協議正文未送就急要國會背書　民眾黨：絕不容許黑箱

四叉貓又肉搜！　問李四川「琉球恐嚇取財環保蟑螂是你親弟？」

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒！

《絕地戰兵2》迎「鐵腕威壓」更新　舊敵率7億機械大軍征伐民主

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

快訊／美規車零關稅「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台

賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」！賣佛牌獲利百倍　手握證據憤怒開砲

1960世界大賽功臣　海盜傳奇終結者費斯辭世享壽97歲

龜梨和也要來台灣了！6月直衝高雄開唱　4種票價、合照福利全出爐

滅火器吉他手當爸倒數　睽違5年回歸EmptyORio…心聲曝光

對等關稅15%伴隨開放美牛　蔣萬安：堅守食安、讓市民有知的權利

張育成認證！WBC用球比中職更彈　：傳球更順、打擊飛行速度快

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

政治熱門新聞

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

林于凱宣布加入民眾黨再戰高雄市議員

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

卓榮泰喊接受新核能　核四前廠長質疑

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

10藍綠立委互告遭起訴　韓國瑜臉書吐心聲

示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

美國稻米、米製品、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

藍黨團民調曝光！61%挺增國防預算　1.25兆版本45%反對44%贊成

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

快訊／賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」　親自擔任召集人

LIVE／台美關稅最終拍板！　鄭麗君8時在美國舉行記者會說明細節

更多熱門

相關新聞

批台美關稅協議正文未送就急要國會背書　民眾黨：絕不容許黑箱

批台美關稅協議正文未送就急要國會背書　民眾黨：絕不容許黑箱

我方談判團隊正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率，但美牛、美製小客車等國人關注的標的皆降至零關稅，美豬關稅也將在3年後降到一半。對此，民眾黨表示，直到今天開完記者會，協議的正文都還沒送到國會，行政院就急著要立法院背書？這些應對在在顯示，民進黨政府先是輕忽，其後欺騙人民，最後脅迫國會。

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

龔明鑫：美規小客車零關稅影響產值約40億　已準備30億預算助業者

龔明鑫：美規小客車零關稅影響產值約40億　已準備30億預算助業者

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

關鍵字：

台美關稅卓榮泰對等貿易協定ART

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面