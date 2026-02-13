　
生活 生活焦點

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空日前2班機喊MAYDAY遭民航局調查。（示意資料圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空2月8日2架航機於桃機跑道關閉期間，向航管單位宣告「MAYDAY」，因未依程序保存資料，民航局要求改善，並調查機師轉降時機是否違規。長榮航空表示，因其他航空輪胎脫落、誤入封閉滑行道等影響，長榮航班依指示重飛並依規宣告油量緊急，後續處置不符民航局期待，將立刻改善，並配合調查。

長榮航空說明，2月8日下午約4點到7點時段，因發生德威航空TWB687航班於桃園國際機場落地後發生輪胎脫落，導致桃園國際機場05L跑道臨時關閉，以致於在該時段，長榮航空BR392、BR07兩航班在進場過程盤旋待命後，原本要依序降落，又因越捷航空VJC942航班落地後誤入已封閉的N7滑行道區域，致使05L跑道再度關閉，故被航管指示於低高度重飛。

長榮航空指出，當時機長考量當時油量若再進入盤旋等待，落地時之油量可能會低於法訂之安全存量。故按照國際標準程序與公司SOP宣告油量緊急，感謝飛航服務總台與桃園機場的適時引導與協助，兩班航班安全落地後燃油均有高於法訂之安全存量。

長榮航空強調，該兩航班落地後，因其有宣告油量緊急之狀況，長榮航空均有向民航局與運安會進行相關通報。針對局方提醒意外事件通報後，部分後續處置不符合民航局期待之處，長榮航空並會按局方之要求立刻改善，後續亦會配合民航局之調查，確認相關作業的安全無虞，確保飛行安全。

02/11 全台詐欺最新數據

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

長榮2機喊MAYDAY「未保存資料」　民航局：將再查機師是否違規

長榮2機喊MAYDAY「未保存資料」　民航局：將再查機師是否違規

長榮航空2架航機2月8日於桃機跑道關閉期間，向航管單位宣告「MAYDAY」，交通部民用航空局今(13日)表示，民航局已完成組員訪談，並對長榮未依程序保存資料，發函要求立即改善，後續將調查機師轉降時機，若有違規將依法處置。民航局也要求各航空業者加強機隊可靠度整備，確保飛安。

春節出國注意！桃機籲：提前3小時到

春節出國注意！桃機籲：提前3小時到

長榮航空釋百名地勤人員職缺　大學畢業起薪43K起

長榮航空釋百名地勤人員職缺　大學畢業起薪43K起

長榮航空釋出百名地勤職缺　大學畢業起薪43K

長榮航空釋出百名地勤職缺　大學畢業起薪43K

長榮航空6/26起直飛美國首府華盛頓

長榮航空6/26起直飛美國首府華盛頓

長榮航空桃園機場跑道關閉MAYDAY民航局

