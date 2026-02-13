馬年走春首選！蘭陽博物館「轉」出好運　近距離朝聖國寶肉形石

▲▼蘭陽博物館展出的故宮國寶肉形石等文物。（圖／蘭陽博物館提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

迎接充滿活力的馬年，蘭陽博物館於春節期間特別推出「歡樂宜蘭年－蘭博新春系列活動」。結合了熱血的趣味轉盤抽獎以及故宮等級的「肉形石」等重量級特展，蘭博要在年初一至初六，陪伴全台民眾在蘭陽平原的湖光山色中，開啟藝術與好運交織的新一年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

春節最受期待的「蘭博轉轉樂・好運馬上來」將於大年初一至初六（2月17日至2月22日）火熱登場。為迎接走春人潮，蘭博期間照常營運，民眾僅需50元銅板價即可參加轉盤挑戰。

轉盤設計分為金馬、銀馬、幸福馬與平安馬，主打「通通有獎」，每日限量 200 名。獎項陣容豪華，不僅集結了宜蘭博物館家族與在地名店的精選文創小物，更有機會將故宮特展限定的「米乖乖」整箱抱回家！總計 1,200 份好禮送完為止，讓每位來訪遊客都能帶回滿滿喜氣。

除了試手氣，更有國際級的文化饗宴。持續展出的「勁水國寶－故宮x蘭博特展」，是國立故宮博物院重量級文物首度大規模移師東台灣。

經典朝聖： 包含舉世聞名的〈肉形石〉、巧奪天工的〈游魚轉心瓶〉及〈橄欖核舟〉等 30件珍品。

跨時空對話： 展覽特意將故宮國寶與宜蘭出土的〈人獸形玉玦〉、〈金鯉魚〉進行時空對比，述說蘭陽平原與「水」的不解之緣。

數位科技： 現場導入高階 3D 數位互動影像，打破玻璃櫃的隔閡，讓觀眾能透過科技微距觀察國寶細節。

縣民學生享優惠，早鳥再送限量禮

蘭博也祭出多重票價優惠回饋大眾：

免費入場： 宜蘭縣籍65歲以上長者、縣籍學生及在宜蘭就讀之學生。

有感優惠： 宜蘭縣民僅需50元；外縣市遊客可選購150 全館套票（含常設展與特展）。

早鳥好禮： 每日前50名購買套票者，加碼贈送宜蘭限定米乖乖乙包。

今年春節，不妨走一趟蘭陽博物館，在建築美學中轉動好運、飽覽國寶，為馬年定調一個充滿文化底蘊的精彩開端。