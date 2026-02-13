割頸案乾哥妹輕判　楊父淚批法官：出獄你帶回家養嗎？

▲新北少年割頸案被害人父母，楊爸爸、楊媽媽公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

記者許敏溶／台北報導

新北國中校園割頸命案，郭姓少年與林姓少女分別遭判處12年及11年有期徒刑定讞。死者楊姓國中生雙親今（13日）公布完整判決內容及心路歷程，並含淚提出18項指控，痛批「少事法是惡法！法官是加害者幫兇」。楊父更點名法官劉麗君，若認為兩名殺人犯有教化可能，等兩人出獄時，「你願意帶回家養嗎？」

這起案件發生在2023年12月25日，林姓少女跨班找友遭被害楊姓學生要求離開，林女竟找乾哥郭姓少年替她出氣。郭男持預藏彈簧刀猛刺楊姓國中生頸、胸多刀，導致楊生送醫後不治身亡。一審原考量2人有反省之意，分別輕判9年與8年。

不過，二審合議庭認為一審未審酌最新的「審前調查報告」，考量2人再犯風險及刑法第18條第2項未成年人規定減刑，改判郭男12年、林女11年。案件再上訴後，最高法院認為，檢方上訴理由不合法，且量刑尚屬妥適，因此駁回上訴，全案定讞。

死者楊姓國中生的父親與母親，今天在新北市議員石一佑陪同下召開記者會，楊父一度哽咽，並氣到手發抖，說出這段期間所經歷的打壓與委屈，痛批「少事法是惡法！法官是加害者幫兇」，並提出十八項指控，並提到這次判決結果，等於告訴全台青少年有殺人權，只要敢動刀，法院都會保護他們。

楊父更點名法官劉麗君，若認為兩名殺人犯有教化可能，等兩人出獄時，「你願意帶回家養嗎？」隨後提到，根據《少年事件處理法》，服刑三分之一即可申請假釋，加上審判過程的羈押時間，等於這兩人再過一、兩年就可以出來，而兩人都知道自己家的地址，「萬一他們再犯時誰負責？」

楊父語氣哽咽說，自己最痛恨的是，兒子被殺躺在擔架上等待急救，殺人犯竟然拍照後在網路上PO文，還說「這是最美的風景」，「這不是冷血嗎？」但法官卻不採信。

楊父因為氣到發抖，今天一度無法發言。楊媽說，楊爸事發至今身心狀態不佳，每天壓力緊繃，並批評法官，認為法官所謂的寬容、可教化，是否考慮到家長的立場，「我沒要求死刑或無期徒刑」，但根據《少年事件處理法》，服刑三分之一即可申請假釋，加上這段期間的審判，等於這兩人再過一、兩年就可以出來。

楊媽進一步表示，這次的判決，等於告知全台青少年：「只要我想殺人，沒有什麼不可以」。而且根據上述的假釋條件，兩位殺人犯受到感化教育僅有一年多，這樣本質的人，一年多就要感化他們，「這是不可思議」，等到兩人出獄，等於把兩顆未爆彈丟到社會。