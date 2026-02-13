　
地方 地方焦點

國際大提琴家MON-PUO拜會黃偉哲　盼台南躍升亞洲文化之都

▲國際大提琴家李孟坡（MON-PUO）拜會台南市長黃偉哲，交流城市文化願景。（記者林東良翻攝，下同）

▲國際大提琴家李孟坡（MON-PUO）拜會台南市長黃偉哲，交流城市文化願景。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

音符未響，文化已先行，台裔西班牙大提琴家李孟坡（MON-PUO）12日晚間受市長室邀請，拜會黃偉哲，在經紀人李祐臣及藝文推廣團體三三讀書會創辦人陳苡銜陪同下，與市長暢談台南文化願景，雙方交流藝術、城市與未來，也為台南與國際藝壇的連結埋下伏筆。

▲國際大提琴家李孟坡（MON-PUO）拜會台南市長黃偉哲，交流城市文化願景。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南不僅是歷史古都，更在人文建設上扮演關鍵角色，打造有文化與溫度的城市始終是施政核心。他感謝三三讀書會長期串聯工商與社會力量，讓文化扎根城市，也特別邀請李孟坡一行人前往普濟殿燈會，感受屬於台灣的新年氛圍。

李孟坡分享多年旅居歐洲的音樂歷程，期待未來能與台南展開更深層的合作，讓城市成為連結東西方藝術的交會點。他認為，當藝術成為城市語言，台南有潛力被世界定位為亞洲藝術的重要標竿。

▲國際大提琴家李孟坡（MON-PUO）拜會台南市長黃偉哲，交流城市文化願景。（記者林東良翻攝，下同）

此外，本次由長鼻藝術邀請，李孟坡將攜手曾於蕭邦鋼琴大賽及柴可夫斯基大賽獲銀獎的鋼琴家盧卡斯．金紐薩斯，分別於2月20日及2月27日在國家音樂廳與衛武營音樂廳舉辦新春音樂會。主辦單位表示，這是亞洲首次由兩項國際大賽得主攜手演出的大提琴與鋼琴合作舞台，堪稱樂壇盛事。

從市府會客室到音樂殿堂，從燈會光影到舞台聚光，文化的種子正在城市裡發芽。當藝術家願意回望家鄉、城市願意擁抱世界，台南能否站上亞洲文化之都的座標？答案，或許就在下一段旋律裡。

相關新聞

黃偉哲親發「金馬伍吉」紅包慰勉工務局前線人員辛勞

黃偉哲親發「金馬伍吉」紅包慰勉工務局前線人員辛勞

春節將至，第一線基層人員的辛勞，市長記在心裡，黃偉哲於農曆春節前夕，特別前往台南市政府工務局第一工務大隊北門辦公室，親自發送象徵祝福的「金馬伍吉」紅包，向長年在戶外奔波的基層同仁致上感謝與敬意。現場人員接過市長親手發放的紅包與關心問候，紛紛表示備感溫暖與鼓舞。

鏡頭為筆寫家鄉！台南師生勇奪紀錄片全國首獎

鏡頭為筆寫家鄉！台南師生勇奪紀錄片全國首獎

電動公車「馬」上啟程！台南再添28輛新車綠能運輸邁向34%

電動公車「馬」上啟程！台南再添28輛新車綠能運輸邁向34%

府城普濟燈會登場！台南燈藝跨足米蘭、日本走向國際

府城普濟燈會登場！台南燈藝跨足米蘭、日本走向國際

春安送暖！台南消友會第六辦事處慰勞消防弟兄

春安送暖！台南消友會第六辦事處慰勞消防弟兄

