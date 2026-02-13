快訊／苗栗後龍畜牧場搬運4頭死豬！民眾恐慌　農業局緊急檢驗

▲苗栗縣後龍鎮一家畜牧場昨搬運斃死豬引恐慌，檢驗報告今出爐、均為陰性，虛驚一場。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮一家畜牧場昨（12）日搬運4頭死豬，民眾憂心爆發疫情趕緊通報官方稽查。苗栗縣政府農業處動物保護防疫所初步調查，研判為緊迫和耗弱死亡，斃死豬雖未見明顯高病原性動物傳染病外觀病變，為慎重起見仍採樣檢驗，加強畜牧場清消。檢驗報告今出爐，非洲豬瘟（ASF）及典型豬瘟（CSF）檢測結果均為「陰性」，確認非重大傳染病案件，請民眾與農友放心。

苗栗縣府農業處指出，民眾昨天發現後龍鎮一處畜牧場員工搬運死豬，因日前發生台中雞場不肖業者在後龍鎮棄置掩埋禽流感斃死雞事件，引發地方疑慮，向農業處動物保護防疫所通報。

農業處動防所獲報後，派員查核發現有4頭死亡豬隻，研判1頭為出豬作業期間緊迫死亡，其餘3頭為耗弱死亡。據指出，因化製車當日集運時間已過，場方依程序暫置於場內臨近門口區域，等待翌日清運；搬運過程經民眾發現後通報，引發關切。

動防所表示，本案斃死豬隻雖未見明顯高病原性動物傳染病外觀病變，仍依疑似案例標準程序採樣，同時加強周邊消毒與周邊畜場訪視，場內豬隻健康情形正常，附近4場畜牧場完成訪視，未發現異常死亡，周邊區域完成加強消毒作業。檢體昨送農業部獸醫研究所檢驗，檢驗結果今天上午出爐，相關法定傳染病均陰性，確認豬隻並非疫病暴斃。

農業處表示，縣內僅剩3家擁有合格蒸煮設備的養豬場以事業性廚餘餵豬，該場目前飼養豬隻近3000隻，原使用食品公司下腳料餵豬，去年12月以後已改一般飼料；呼籲農友，化製原料應妥善保存，避免置於易引發誤解的位置，待化製車抵達再行搬出，並落實場內生物安全管理。