　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／苗栗後龍畜牧場搬運4頭死豬！民眾恐慌　農業局緊急檢驗

▲苗栗縣後龍鎮一家畜牧場昨搬運斃死豬引恐慌，檢驗報告今出爐、均為陰性，虛驚一場。（圖／苗栗縣政府提供）

▲苗栗縣後龍鎮一家畜牧場昨搬運斃死豬引恐慌，檢驗報告今出爐、均為陰性，虛驚一場。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮一家畜牧場昨（12）日搬運4頭死豬，民眾憂心爆發疫情趕緊通報官方稽查。苗栗縣政府農業處動物保護防疫所初步調查，研判為緊迫和耗弱死亡，斃死豬雖未見明顯高病原性動物傳染病外觀病變，為慎重起見仍採樣檢驗，加強畜牧場清消。檢驗報告今出爐，非洲豬瘟（ASF）及典型豬瘟（CSF）檢測結果均為「陰性」，確認非重大傳染病案件，請民眾與農友放心。

苗栗縣府農業處指出，民眾昨天發現後龍鎮一處畜牧場員工搬運死豬，因日前發生台中雞場不肖業者在後龍鎮棄置掩埋禽流感斃死雞事件，引發地方疑慮，向農業處動物保護防疫所通報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗栗縣後龍鎮一家畜牧場昨搬運斃死豬引恐慌，檢驗報告今出爐、均為陰性，虛驚一場。（圖／苗栗縣政府提供）

農業處動防所獲報後，派員查核發現有4頭死亡豬隻，研判1頭為出豬作業期間緊迫死亡，其餘3頭為耗弱死亡。據指出，因化製車當日集運時間已過，場方依程序暫置於場內臨近門口區域，等待翌日清運；搬運過程經民眾發現後通報，引發關切。

動防所表示，本案斃死豬隻雖未見明顯高病原性動物傳染病外觀病變，仍依疑似案例標準程序採樣，同時加強周邊消毒與周邊畜場訪視，場內豬隻健康情形正常，附近4場畜牧場完成訪視，未發現異常死亡，周邊區域完成加強消毒作業。檢體昨送農業部獸醫研究所檢驗，檢驗結果今天上午出爐，相關法定傳染病均陰性，確認豬隻並非疫病暴斃。

▲苗栗縣後龍鎮一家畜牧場昨搬運斃死豬引恐慌，檢驗報告今出爐、均為陰性，虛驚一場。（圖／苗栗縣政府提供）

農業處表示，縣內僅剩3家擁有合格蒸煮設備的養豬場以事業性廚餘餵豬，該場目前飼養豬隻近3000隻，原使用食品公司下腳料餵豬，去年12月以後已改一般飼料；呼籲農友，化製原料應妥善保存，避免置於易引發誤解的位置，待化製車抵達再行搬出，並落實場內生物安全管理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老父飄尿騷味！女兒捏鼻罵「脫褲竟全乾的」　醫揭心碎真相
獨／名店「肥前屋」復活！店家掛紅布條
快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝
背號17讓給費仔！　陳冠宇：這可能是我最後一次...
快訊／動用國安站偵辦　北檢再度傳訊高金素梅
比0050狂！不敗教主曝「買1檔」：23年來大漲99倍
年輕情侶一刮中百萬　激動喊原地結婚！現場鼓掌歡呼
賈永婕關注林宅血案被罵蹭熱度！　發聲認「我有所求」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬年走春首選！蘭陽博物館「轉」出好運　近距離朝聖國寶肉形石

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

走春拜拜補財庫必看！六大熱議財神廟聲量排行　紫南宮熱度高只排第二

割頸案乾哥妹輕判　楊父淚批法官：出獄你帶回家養嗎？

快訊／走春注意！邊坡崩塌落石持續　福山植物園延長休園至2/23

快訊／苗栗後龍畜牧場搬運4頭死豬！民眾恐慌　農業局緊急檢驗

為什麼「忙碌的人」更有吸引力？社群爆紅「好忙約會學」：專注自我才是最強脫單荷爾蒙

好市多起家厝搬家「全台最多車位」新賣場掛上Logo　傳6月中開幕

一堆人月薪3、4萬「每年爽出國玩」！竹科工程師嘆可悲：怎麼敢

《金好運》為中華隊加油！2/27前進大巨蛋，免費爆米花、雞蛋糕大放送

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

馬年走春首選！蘭陽博物館「轉」出好運　近距離朝聖國寶肉形石

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

走春拜拜補財庫必看！六大熱議財神廟聲量排行　紫南宮熱度高只排第二

割頸案乾哥妹輕判　楊父淚批法官：出獄你帶回家養嗎？

快訊／走春注意！邊坡崩塌落石持續　福山植物園延長休園至2/23

快訊／苗栗後龍畜牧場搬運4頭死豬！民眾恐慌　農業局緊急檢驗

為什麼「忙碌的人」更有吸引力？社群爆紅「好忙約會學」：專注自我才是最強脫單荷爾蒙

好市多起家厝搬家「全台最多車位」新賣場掛上Logo　傳6月中開幕

一堆人月薪3、4萬「每年爽出國玩」！竹科工程師嘆可悲：怎麼敢

《金好運》為中華隊加油！2/27前進大巨蛋，免費爆米花、雞蛋糕大放送

快訊／國1南台中段「5車連環撞」　佔2車道車流回堵1km

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S

趙震雄引退後「《信號2》消失在tvN片單」　劇迷哭了：不播嗎？

馬年限定！清境農場奔羊節馬匹領頭路跑　遊客感受幸福「羊」溢

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」　6人判關近百年

獨／名店「肥前屋」復活！門口掛紅布條：3月與大家重新見面

把責任推給使用者？IG執行長出庭稱每日滑16小時手機「不算成癮」

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

生活熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

千萬大獎4人重抽　同事：狂Call叫不回

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

中壢夜店「醉女上空」公告被吐槽：本來不知道都知道了

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅！　顧客眼睛不知要看哪

行動電源爆炸「起火一片黑」！消防員曝1款式：別買

都是人！桃園機場8AM「人、車都排爆」

超狂尾牙平均每人20萬↑！13%員工年薪破千萬

師上課亮刀：手剁掉就不用寫功課！

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟4官員遭彈劾　盧秀燕露面談：尊重監察院

非洲豬瘟4官員遭彈劾　盧秀燕露面談：尊重監察院

去年台中傳出非洲豬瘟衝擊全台，監察院昨(11)日彈劾台中市政府四名官員。對此，台中市長盧秀燕今天出席活動時回應，市府早在彈劾之前已經重懲，對於監院的彈劾，台中市政府尊重。

即／非洲豬瘟台中4官員遭彈劾　市府回應了

即／非洲豬瘟台中4官員遭彈劾　市府回應了

非洲豬瘟防疫「台中市府狂出包釀21億損失」　4市府官員遭彈劾

非洲豬瘟防疫「台中市府狂出包釀21億損失」　4市府官員遭彈劾

彰化餐廳可自運廚餘　每公噸收3000　

彰化餐廳可自運廚餘　每公噸收3000　

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

關鍵字：

畜牧場斃死豬非洲豬瘟苗栗後龍

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面