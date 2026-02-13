過年2現象！他感嘆「漸漸沒年味了」　網驚：好久沒聽到東東嗆

▲過年將至，許多民眾感嘆「年味」已逐漸變淡。（示意圖／侯世駿攝）

農曆春節9天連假要來了，許多民眾已經準備好返鄉或出遊，卻有網友感嘆，過去逛賣場還會聽到新年歌循環播放、親戚間熱絡拜訪，如今不少人會選擇出國旅遊，「年味」似乎一年比一年淡。文章一出，引起大批鄉民點頭認同，也有人分析背後原因。

這名網友在PTT以「現在過年越來越沒有年味了？」為題發文表示，以往到大賣場逛逛，都會聽見新年歌曲不斷循環播放，春節那幾天親戚間也會互相拜訪，即使不同輩分也會有交流，現在過年卻有大批民眾跑出國玩，新聞也會報導過年前機場擠爆的消息

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「過年還要加班」、「好久沒聽到『東東嗆』」、「很久了，除夕有吃飯就不錯了」、「每個月開銷無法存錢」、「都喊了超過10年的『沒年味』」、「現在年輕人寧願賺過年加倍或出國吧」、「到底幹嘛過年，現在你想見親戚那麼方便」、「以前有年味，是因為要去看祖父母吧，過世後就沒有了」、「因為小孩少了」。

也有人指出，「以前放沖天炮，現在放煙火」、「以前人沒什麼娛樂，過年當然在那走訪，現在滑手機都能看一整天，放假當然只想耍廢」、「現在人都衣食無缺，不像以前只有過年過節才有大餐吃，只有過年才有新衣穿，只要有錢隨時都能吃、都能買，自然就慢慢沒了過年的感覺」。

還有人認為，「拜年會問你啥時候結婚生子」、「整天關心你結婚和薪水還有雞毛蒜皮的三姑六婆會出現」、「有錢天天都是過年」、「過年＝長假，肯定出國啊」、「一堆輪班都喜歡去加班好嗎，過年加倍、不用跟不熟的噓寒，且後續假期照放，除夕還有紅包和獎金」、「現在看到有意思的玩具也都不會買了吧，人類的喜新厭舊刷太快了」。

