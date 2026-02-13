　
生活

為什麼「忙碌的人」更有吸引力？社群爆紅「好忙約會學」：專注自我才是最強脫單荷爾蒙

▲▼脫單,吸引力,社交,約會,愛情,忙碌,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在快節奏的現代生活裡，「忙碌」不再是距離感，而是一種熱愛生活的證明。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

如果你正為了脫單而苦惱該如何「擠出時間」約會，或許可以先放鬆一點。國外網站《Bustle》分享近日TikTok上一段爆紅影片指出，與其隨時待命回覆訊息、頻繁刷交友軟體，展現出「行程滿檔」的忙碌生活狀態，反而更具吸引力。創作者@stevecole__在1月15日的發文中直言：「我想和一個『忙到沒空約會』的人交往。」他認為，若一個人的生活隨時隨地都有空，可能代表他的生活重心不夠充實，這種觀點簡直就像是在現實生活中，尋找莎賓娜·卡本特（Sabrina Carpenter）歌中所唱的那位「忙碌女性（Busy Woman）」。

忙碌才是新性感：為什麼「沒空約會」反而更迷人？

根據交友軟體Hily的認證情感教練朱莉·紐約（Julie Nguyen）觀察，這段爆紅影片反映了現代約會文化的轉變。比起整天在交友軟體上左滑右滑，或是將愛情視為生活的唯一重心，那種專注於個人目標、只在生活空隙中安排約會的態度，反而散發出一種獨特的魅力。

紐約教練向《Bustle》表示：「當有人說他被忙碌的人吸引時，通常是指他喜歡那種生活過得很充實、很有參與感的人。」這代表對方有熱愛的工作、悉心經營的友誼、穩定的生活節律以及責任感。這裡的「忙碌」並非指難以親近或故意躲避，而是指對方的生活已有成熟的架構與前進的動力，約會對他而言是「錦上添花」，而非用來填補空虛的唯一支柱。

對於那些不想隨時被手機綁架、不想深陷交友軟體的人來說，將忙碌視為優點無疑令人振奮。當你優先投入自己熱愛的事情時，反而能以更開放的心態，去迎接一段能融入你現有生活的關係。

▲▼脫單,吸引力,社交,約會,愛情,忙碌,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

篩選三觀一致的伴侶

這種「忙碌哲學」也能幫你過濾掉那些無法欣賞你的人。在影片評論區中，有人分享曾因為工作太忙，直到下班才回訊息結果被對方「不告而別（Ghosted）」的經驗。試想一下，如果你能換個伴侶，對方不僅不會被你的事業心嚇跑，反而欣賞你對目標的堅持，你們從一開始就能確認彼此價值觀相近。

另一位網友則留言：「為什麼大家不明白？我很忙！但我願意為你騰出時間，因為我的時間很寶貴。」正因如此，當一個行程滿檔的人願意把你寫進行事曆時，那是極大的讚美。紐約教練指出：「時間是有價值的，當對方選擇把時間分給你，這份付出就更有意義，也會讓約會顯得更真誠、更有質感。」

此外，擁有充實的生活也能讓約會過程更健康。當你的成就感來源多元化，就不容易過度糾結於約會對象的一舉一動，反而能以更清醒、冷靜的視角觀察對方是否合適。

▲▼脫單,吸引力,社交,約會,愛情,忙碌,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

去哪裡邂逅這些忙碌的人？

這股趨勢也帶出了一個現實問題：既然這些人這麼忙，要去哪裡遇見他們？就像影片創作者所說的：「上帝知道他們不會一天24小時都泡在酒吧。」他們可能也不常刷交友軟體。

紐約教練建議，想認識忙碌的人，就得去他們會出現的場合：

職涯導向：參加產業交流會、專業講座或研討會。

生活愛好：健身房課程、團體訓練、登山步道或各類才藝班。

數位門面：在交友軟體個人檔案中，放上展現生活形態的照片，例如陶藝課、馬拉松訓練或與朋友出國旅遊的足跡。

這能展現出你正積極參與自己的生活，約會只是生活中的點綴，而非為了「完成」人生任務的手段。

▲▼脫單,吸引力,社交,約會,愛情,忙碌,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

創意有時也是關鍵。創作者@sarapoptarts分享，曾有一名男性在得知她行程很滿後，直接在她的空檔發送了一個「晚餐約會」的Google行事曆邀請，她直呼：「不知道為什麼，這動作帥呆了！」

所以，下次當你覺得自己太忙、沒空約會時，不必感到愧疚，這正是你專注於自我的證明。只要是對的人，終究會找到與你並肩前行的方式。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸「餛飩酒館」站桌跳舞嗨唱爆紅 低消費高情緒價值吸引年輕男女流連

陸「餛飩酒館」站桌跳舞嗨唱爆紅 低消費高情緒價值吸引年輕男女流連

大陸多地近年出現被稱為「餛飩酒館」的新型業態，以低價餛飩與平價酒水搭配顧客自由現場合唱、站桌跳舞等放鬆互動模式，在年輕世代的社群平台引起不少討論。據了解，相關店面主打低消費與社交氛圍，吸引不少年輕與中年顧客到場體驗，也伴隨對社會消費降級與市場定位的討論。

情人節不只浪漫！學會3招「長久愛法」：不在眾人前指責是底線

情人節不只浪漫！學會3招「長久愛法」：不在眾人前指責是底線

2026西洋情人節星座運勢：這3星座桃花最旺！告白脫單、激情邂逅全攻略

2026西洋情人節星座運勢：這3星座桃花最旺！告白脫單、激情邂逅全攻略

社群爆紅「色彩狩獵」怎麼玩？約好友出門「捕捉顏色」零成本提升多巴胺

社群爆紅「色彩狩獵」怎麼玩？約好友出門「捕捉顏色」零成本提升多巴胺

新北單身聯誼2/25開跑　11場漫旅新體驗配對率上看6成

新北單身聯誼2/25開跑　11場漫旅新體驗配對率上看6成

脫單吸引力社交約會愛情忙碌生活

