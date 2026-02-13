快訊／美女里長洪佳君不忍了！遭資深前輩3度性騷...已正式提告

▲最美里長洪佳君自爆遭地方前輩三度性騷。（圖／畫面翻攝《護理好政-華江里是我的家）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區華江里里長洪佳君在臉書貼文指出，身為里長也會被性騷擾，且對方還是地方上資深的前輩，在疫情時還上過新聞，卻在10日藉著她前往拜訪之際，要求「抱一下」，甚至還把手搭在她的腰部，讓她感到相當不舒服，已前往北市婦幼隊提出性騷擾告訴。

洪佳君原本是一名護理師，擁有護理師執照，後來轉戰政壇成為里長，相貌出眾的她，曾經在一次公開活動替昏倒的民眾進行心肺復甦術急救，也讓現場民眾大讚「人美心善」；12日在臉書上發文表示，「從來沒想過，身為里長的我，也會被性騷擾」。

洪佳君還指出對方是地方上資深的前輩，在疫情時上過新聞的名人，長期擔任管理公共事務的職務，洪指出，「我像平常一樣到他服務處拜訪，聊聊近期里上的建設與活動，談到一半，我向他借用洗手間，那間洗手間在他辦公室裡，還要再推開一扇小門進去。裡面像是一間簡易休息室，洗手間在小門右手邊。」

「當我使用完廁所，洗手準備出來的時候，發現他就站在正門口，不讓我出去，又露出怪異的神色，對著我說，『可不可抱一下？』我還來不及反應，他已經伸手過來。」

「那一瞬間，我僵住了，廁所旁邊就是一張床，我心裡警鈴大響，驚呆了，並感到不可置信，最後該名資深前輩還從後面環抱脖子還直言『抱三秒也好』，並企圖走出房間。」

洪佳君表示，坐回泡茶長椅，假意的聊天周旋，盤算該怎麼全身而退，「沒想到，他沒有放過我，突然提出要幫我按摩，我再次腦中一片空白的時候，他手迅速地放在我肩膀上。」

她還是只能當作沒事的繼續閒聊，洪佳君故作鎮定，也害怕激怒、得罪對方，但對方更變本加厲，邊按邊說她的肩頸僵硬，是不是最近壓力大沒睡好，直到一路按到肩頰骨的位置，她終於鼓起勇氣讓聲音保持穩定：「我其實不想被按摩。」

▲最美里長洪佳君遭地方前輩三度性騷，決定到婦幼隊提告。（圖／畫面翻攝《護理好政-華江里是我的家）

洪佳君後來又藉口要回家跟家人吃晚餐，最後準備脫身之際，卻在離開的那段路被第三次性騷擾，對方直接把手搭在她的腰上，她最後忍著無奈、害怕離開資深前輩的服務處。

北市警局萬華分局目前得知消息，已經由華江所的王姓女所長出面向洪佳君了解情況，整起案件目前由婦幼隊全程接手，洪佳君也已經前往婦幼隊完成提告手續，但對於提告對象目前仍不願透露。