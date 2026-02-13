陸官媒《玉淵譚天》批高市安全政策　揭三層次「戰爭策源」路徑圖

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

中日關係持續陷入緊張膠著的狀態，大陸也不斷透過官方媒體和民間評論，對日本高市早苗首相政府提出各種批判和分析。《央視》旗下自媒體《玉淵譚天》今（13）日刊文指，日本首相高市早苗近期多次在修改憲法及修訂「安保三文件』等議題上表態，經梳理後發現，其安全政策是一套環環相扣的「戰爭策源」路徑圖。

▲大陸《央視》旗下自媒體玉淵譚天。（圖／翻攝微博）

文章指出，大陸官方回應時提到，「（日本）本次選舉反應一些深層次、結構性的問題以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思，殷鑑不遠，不可不察。」

大陸官方直指對日本選舉的評價極不尋常，文章分析，「這一次罕見的評價，是極其嚴厲的預警。」

文章稱，第一層為「實」的層面，主要體現在對「安保三文件」的漸進式蠶食，這是為了在具體裝備和實操層面，讓日本的進攻性軍事力量在既成事實中完成質變；第二層是「名」的層面，藉由「修憲」尋求軍事擴張的合法化。

至於第三層，文章認為是最現實的「核野心」，「日本正以引進核動力潛艇為切口，逐步實現核能在軍事領域的應用，下一步，日本可能為最終邁向擁核積蓄技術與政治基礎，並最終走向自主生產核武器。」

文章強調，這套路徑圖從底層實力積累、頂層權力解禁到戰略底牌突破，環環相扣建立起一套戰爭體系，「最終指向只有一個，徹底擺脫戰後國際秩序的束縛，使日本重新擁有對外打擊能力，甚至是擁有挑起地區性乃至世界性戰爭的能力。」