　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒《玉淵譚天》批高市安全政策　揭三層次「戰爭策源」路徑圖

▲▼日本首相高市早苗9日下午在自民黨總部針對眾議院選舉結果召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

中日關係持續陷入緊張膠著的狀態，大陸也不斷透過官方媒體和民間評論，對日本高市早苗首相政府提出各種批判和分析。《央視》旗下自媒體《玉淵譚天》今（13）日刊文指，日本首相高市早苗近期多次在修改憲法及修訂「安保三文件』等議題上表態，經梳理後發現，其安全政策是一套環環相扣的「戰爭策源」路徑圖。

▲大陸《央視》旗下自媒體玉淵譚天。（圖／翻攝微博）

▲大陸《央視》旗下自媒體玉淵譚天。（圖／翻攝微博）

文章指出，大陸官方回應時提到，「（日本）本次選舉反應一些深層次、結構性的問題以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思，殷鑑不遠，不可不察。」

大陸官方直指對日本選舉的評價極不尋常，文章分析，「這一次罕見的評價，是極其嚴厲的預警。」

文章稱，第一層為「實」的層面，主要體現在對「安保三文件」的漸進式蠶食，這是為了在具體裝備和實操層面，讓日本的進攻性軍事力量在既成事實中完成質變；第二層是「名」的層面，藉由「修憲」尋求軍事擴張的合法化。

至於第三層，文章認為是最現實的「核野心」，「日本正以引進核動力潛艇為切口，逐步實現核能在軍事領域的應用，下一步，日本可能為最終邁向擁核積蓄技術與政治基礎，並最終走向自主生產核武器。」

文章強調，這套路徑圖從底層實力積累、頂層權力解禁到戰略底牌突破，環環相扣建立起一套戰爭體系，「最終指向只有一個，徹底擺脫戰後國際秩序的束縛，使日本重新擁有對外打擊能力，甚至是擁有挑起地區性乃至世界性戰爭的能力。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台
大掃除回收清單一次看！做錯罰6千
藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目
李貞秀哭了！公開註銷戶籍證明
快訊／戴培峰敲追平分！　前5局中華隊2比1領先
老闆賺2.7億人民幣　拿1.8億分7000員工...上台數多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒！

李貞秀哭了！公開註銷戶籍證明「27年前就辦了」

河南老闆賺2.7億人民幣　拿1.8億分7000員工...上台數多少拿多少

陸官媒《玉淵譚天》批高市安全政策　揭三層次「戰爭策源」路徑圖

陸中央戲劇學院高層被一鍋端　前後任表演系主任接連投案遭調查

中日關係邦交化後最艱難時期　中國駐日大使：責任完全在日方

陸「餛飩酒館」站桌跳舞嗨唱爆紅　低消費高情緒價值吸引年輕男女流連

民俗藝陣潮汕女孩「眉眼如畫」爆紅　陸網友：古典美人完爆網紅臉

字節跳動「豆包」登春晚　發現金紅包再送10萬份AI大模型科技產品

上海地鐵工程坍塌！　「巨大天坑」吞沒工寮人群奔逃

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒！

李貞秀哭了！公開註銷戶籍證明「27年前就辦了」

河南老闆賺2.7億人民幣　拿1.8億分7000員工...上台數多少拿多少

陸官媒《玉淵譚天》批高市安全政策　揭三層次「戰爭策源」路徑圖

陸中央戲劇學院高層被一鍋端　前後任表演系主任接連投案遭調查

中日關係邦交化後最艱難時期　中國駐日大使：責任完全在日方

陸「餛飩酒館」站桌跳舞嗨唱爆紅　低消費高情緒價值吸引年輕男女流連

民俗藝陣潮汕女孩「眉眼如畫」爆紅　陸網友：古典美人完爆網紅臉

字節跳動「豆包」登春晚　發現金紅包再送10萬份AI大模型科技產品

上海地鐵工程坍塌！　「巨大天坑」吞沒工寮人群奔逃

李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒！

《絕地戰兵2》迎「鐵腕威壓」更新　舊敵率7億機械大軍征伐民主

海關憂藏毒「拆開衛生棉條」檢查！她血崩爆哭：機場竟沒賣衛生棉

快訊／美規車零關稅「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台

賓賓哥踢爆直播天王「割韭菜黑幕」！賣佛牌獲利百倍　手握證據憤怒開砲

1960世界大賽功臣　海盜傳奇終結者費斯辭世享壽97歲

龜梨和也要來台灣了！6月直衝高雄開唱　4種票價、合照福利全出爐

滅火器吉他手當爸倒數　睽違5年回歸EmptyORio…心聲曝光

對等關稅15%伴隨開放美牛　蔣萬安：堅守食安、讓市民有知的權利

張育成認證！WBC用球比中職更彈　：傳球更順、打擊飛行速度快

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

大陸熱門新聞

河南老闆賺2.7億人民幣 拿1.8億分7000員工...上台數多少拿多少

李貞秀哭了！公開除籍證明「27年前就辦了」

國台辦喊開放「一試便知」　陸委會：讓市場決定

陸企放21天春節假直到元宵節 老闆家人守廠...明令員工禁止加班

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

上海地鐵工程坍塌！　「巨大天坑」吞沒工寮人群奔逃

民俗藝陣潮汕女孩「眉眼如畫」爆紅 陸網友：古典美人完爆網紅臉

非政治籌碼　陸委會反擊民眾黨「單一身分」指摘

陸「餛飩酒館」站桌跳舞嗨唱爆紅 低消費高情緒價值吸引年輕男女流連

遼寧鞭炮攤起火成「大型煙火秀」 目擊者：看了半小時

陸7歲胖弟和父親約定跳繩減肥 上網求讚「一個跳一下」...獲180萬讚

陸中央戲劇學院高層被一鍋端 前後任表演系主任接連投案遭調查

李貞秀參選資格爭議？　陸委會稱「選務有漏洞」

字節跳動「豆包」登春晚 發現金紅包再送10萬份AI大模型科技產品

更多熱門

相關新聞

中日關係邦交化後最艱難時期 中國駐日大使：責任完全在日方

中日關係邦交化後最艱難時期 中國駐日大使：責任完全在日方

中國駐日大使館10日在東京舉辦2026年新春招待會，由中國駐日大使吳江浩主持。他在致詞時表示，當前中日關係處於邦交正常化以來「最為嚴峻困難」的局面，「責任完全在日方，台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉，我們捍衛自身領土主權的立場和態度是堅定的，沒有任何事情比這更加重大。」

日20歲偶像「破門救男粉」結局神展開

日20歲偶像「破門救男粉」結局神展開

3年來首次！日扣押中國漁船　逮捕船長

3年來首次！日扣押中國漁船　逮捕船長

日本大選給台灣啟發　謝金河：得年輕人得天下

日本大選給台灣啟發　謝金河：得年輕人得天下

AI惡搞「超人力霸王毆高市早苗」　版權方不忍了

AI惡搞「超人力霸王毆高市早苗」　版權方不忍了

關鍵字：

日本高市早苗中日關係軍事政策核武地緣政治國際關係外交軍國主義

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面