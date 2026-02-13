　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍竹縣長初選火藥味濃　黃士修點名徐欣瑩：把地方中央盟友都得罪

▲▼國民黨立委徐欣瑩（左）與新竹縣副縣長陳見賢 （右）。（圖／ETtoday資料照）

▲國民黨立委徐欣瑩（左）與新竹縣副縣長陳見賢 （右）。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹縣長提名初選將採民調七成、黨員投票三成的「七三制」，副縣長陳見賢、藍委徐欣瑩日前均已登記完成。針對國民黨新竹縣長初選局勢，評論員黃士修火力全開，點名徐欣瑩團隊戰略混亂、訊息反覆，直言戰術勤奮掩蓋不了戰略懶惰，把地方和中央的盟友都得罪光了。

黃士修直指，徐日前發文強調「將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。若體制內無法伸張正義，我將直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮」。他進一步質疑，若真無脫黨之意，何以黨內外頻頻出現「三腳督」民調操作？甚至未進行藍綠對比測試，直接鋪陳脫黨參選的假設情境。黃士修點名，徐欣瑩的同門師兄吳子嘉亦持續炒作三腳督局面，認為此舉形同替外界「翻譯」團隊真正的盤算，也暴露戰略訊號混亂。

在民調攻防上，黃士修指出，徐欣瑩陣營曾宣稱自辦民調大幅領先17.6%，但遭質疑後又改口稱僅為黨內互比、且比重僅占15%；之後更進一步澄清「沒有明顯優勢」。一連串說法反覆，讓外界難辨虛實，也讓支持者無所適從。

黃士修援引過往公開資料估算，新竹縣國民黨員約兩萬人。若以三成投票率推算，並假設既有黨員結構傾向支持陳見賢，即便徐欣瑩曾帶動大量入黨，也必須確保動員率與忠誠度雙雙到位，才能在「七三制」加權下取得優勢。他強調，在理想化前提下，徐欣瑩並非沒有勝算，但那建立在兩大假設「自辦民調為真」，以及所謂「萬人入黨」的動員能力確實穩固。

然而，黃士修直言，徐欣瑩「起手攻擊地方、劍指黨中央」，等於在尚未整合前就先把盟友消耗殆盡，也點名近期部分網路風向操作，將一切對徐不利的聲音推給「黨中央」，把地方和中央的盟友都得罪光了，更表明「別拿全新帳號來我這洗」，暗示對公關帳號動員早已心知肚明。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老父飄尿騷味！女兒捏鼻罵「脫褲竟全乾的」　醫揭心碎真相
獨／名店「肥前屋」復活！店家掛紅布條
快訊／小S宣布正式復工！　「重回攝影棚」新照曝
背號17讓給費仔！　陳冠宇：這可能是我最後一次...
快訊／動用國安站偵辦　北檢再度傳訊高金素梅
比0050狂！不敗教主曝「買1檔」：23年來大漲99倍
年輕情侶一刮中百萬　激動喊原地結婚！現場鼓掌歡呼
賈永婕關注林宅血案被罵蹭熱度！　發聲認「我有所求」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

龔明鑫：美規小客車零關稅影響產值約40億　已準備30億預算助業者

藍竹縣長初選火藥味濃　黃士修點名徐欣瑩：把地方中央盟友都得罪

賴清德：關稅談判結果相對周邊國家已不容易　穩住重要農產品沒開放

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

賴清德：台美談判成果不錯　有韓國前車之鑑立院沒必要拖延

台美15%關稅協定　卓揆第一時間接到鄭麗君電話：我愣住3秒鐘

美跨黨派議員關切國防軍購　牛煦庭：一定會回應美方期待

懶人包／台美關稅完成簽署！　一圖看懂賴政府守住「5大核心立場」

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

狗狗想撒嬌又怕吸塵器　見爸爸吸地板陷入天人交戰

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

國防佔GDP3%寫入關稅協定　賴清德：今年度預算已超過「與談判無關」

龔明鑫：美規小客車零關稅影響產值約40億　已準備30億預算助業者

藍竹縣長初選火藥味濃　黃士修點名徐欣瑩：把地方中央盟友都得罪

賴清德：關稅談判結果相對周邊國家已不容易　穩住重要農產品沒開放

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

賴清德：台美談判成果不錯　有韓國前車之鑑立院沒必要拖延

台美15%關稅協定　卓揆第一時間接到鄭麗君電話：我愣住3秒鐘

美跨黨派議員關切國防軍購　牛煦庭：一定會回應美方期待

懶人包／台美關稅完成簽署！　一圖看懂賴政府守住「5大核心立場」

快訊／國1南台中段「5車連環撞」　佔2車道車流回堵1km

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S

趙震雄引退後「《信號2》消失在tvN片單」　劇迷哭了：不播嗎？

馬年限定！清境農場奔羊節馬匹領頭路跑　遊客感受幸福「羊」溢

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到　身分曝光GG了

台美協定恐衝擊雲林花生農　張嘉郡批黑箱：國產需求恐減1.6萬公噸

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」　6人判關近百年

獨／名店「肥前屋」復活！門口掛紅布條：3月與大家重新見面

把責任推給使用者？IG執行長出庭稱每日滑16小時手機「不算成癮」

【6000萬車禍】雲梯車出勤擦撞保時捷　認定已避讓女駕駛免罰

政治熱門新聞

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

林于凱宣布加入民眾黨再戰高雄市議員

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

卓榮泰喊接受新核能　核四前廠長質疑

10藍綠立委互告遭起訴　韓國瑜臉書吐心聲

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

美國稻米、米製品、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

LIVE／台美關稅最終拍板！　鄭麗君8時在美國舉行記者會說明細節

藍黨團民調曝光！61%挺增國防預算　1.25兆版本45%反對44%贊成

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

快訊／賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」　親自擔任召集人

更多熱門

相關新聞

台美對等貿易協定正式簽署　國民黨提10問：恐衝擊食安與勞工

台美對等貿易協定正式簽署　國民黨提10問：恐衝擊食安與勞工

針對政府公布台美經貿協定相關內容，國民黨今（13日）提出10問，並表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞工權益的問題。這份協議並非政府所宣稱的「重大突破」，而是一項可能讓民眾在不知情下承擔風險的安排。這不僅是經貿問題，更關乎每個家庭的餐桌安全與生活品質。政府卻急於將其包裝為外交與經貿成果，對可能衍生的食安疑慮與長期衝擊說明不足。

過年前突大規模戰備警巡！　42共機、11艦共艦出海「三面擾台」

過年前突大規模戰備警巡！　42共機、11艦共艦出海「三面擾台」

日經：在野黨阻撓貿易協議是最大風險

日經：在野黨阻撓貿易協議是最大風險

林國成罵賴清德三字經遭起訴　邱毅轟：哪個做總統的沒被罵過？

林國成罵賴清德三字經遭起訴　邱毅轟：哪個做總統的沒被罵過？

侯家軍開枝散葉！　陳柏翰、彭康傑正式投入國民黨新北市議員初選

侯家軍開枝散葉！　陳柏翰、彭康傑正式投入國民黨新北市議員初選

關鍵字：

國民黨新竹縣初選黃士修徐欣瑩

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

郭台銘1000萬特別獎「籤筒名單」傳貓膩：他很厲害的地方

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

15歲少女遭男友壓床　他媽傳訊：先辦簡單婚禮

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面