藍竹縣長初選火藥味濃　黃士修點名徐欣瑩：把地方中央盟友都得罪

▲國民黨立委徐欣瑩（左）與新竹縣副縣長陳見賢 （右）。（圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹縣長提名初選將採民調七成、黨員投票三成的「七三制」，副縣長陳見賢、藍委徐欣瑩日前均已登記完成。針對國民黨新竹縣長初選局勢，評論員黃士修火力全開，點名徐欣瑩團隊戰略混亂、訊息反覆，直言戰術勤奮掩蓋不了戰略懶惰，把地方和中央的盟友都得罪光了。

黃士修直指，徐日前發文強調「將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。若體制內無法伸張正義，我將直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮」。他進一步質疑，若真無脫黨之意，何以黨內外頻頻出現「三腳督」民調操作？甚至未進行藍綠對比測試，直接鋪陳脫黨參選的假設情境。黃士修點名，徐欣瑩的同門師兄吳子嘉亦持續炒作三腳督局面，認為此舉形同替外界「翻譯」團隊真正的盤算，也暴露戰略訊號混亂。

在民調攻防上，黃士修指出，徐欣瑩陣營曾宣稱自辦民調大幅領先17.6%，但遭質疑後又改口稱僅為黨內互比、且比重僅占15%；之後更進一步澄清「沒有明顯優勢」。一連串說法反覆，讓外界難辨虛實，也讓支持者無所適從。

黃士修援引過往公開資料估算，新竹縣國民黨員約兩萬人。若以三成投票率推算，並假設既有黨員結構傾向支持陳見賢，即便徐欣瑩曾帶動大量入黨，也必須確保動員率與忠誠度雙雙到位，才能在「七三制」加權下取得優勢。他強調，在理想化前提下，徐欣瑩並非沒有勝算，但那建立在兩大假設「自辦民調為真」，以及所謂「萬人入黨」的動員能力確實穩固。

然而，黃士修直言，徐欣瑩「起手攻擊地方、劍指黨中央」，等於在尚未整合前就先把盟友消耗殆盡，也點名近期部分網路風向操作，將一切對徐不利的聲音推給「黨中央」，把地方和中央的盟友都得罪光了，更表明「別拿全新帳號來我這洗」，暗示對公關帳號動員早已心知肚明。

