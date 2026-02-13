好市多起家厝搬家「全台最多車位」新賣場掛上Logo　傳6月中開幕

▲好市多新高雄店外牆已正式掛上招牌。（圖／好市多提供）



記者許宥孺／高雄報導

美式賣場好市多（Costco）台灣首家店址位於高雄中華路上，至今已有29年歷史，因租約到期將搬遷至高雄軟體科學園區南側的80期重劃區，日前新高雄賣場外牆Logo已悄悄掛上，雖非全台最大店面，但未來新店面將有全台最大容車量。而根據好市多在最新貼文稱賣場為「新高雄店」，是否為未來正式賣場名稱，好市多表示日後將會正式公告。

好市多商品優惠、種類多樣，深受許多消費者喜愛，1997年由大統集團與好市多合資引進國內，於高雄前鎮區中華五路設立第一家店址，29年多來，國內已有14家分店，並累計超過400萬名會員。在高雄，除了「起家厝」前鎮區高雄店外，還有鼓山區大順路上的「大順店」。

其中，好市多高雄店因租約到期，將遷址到亞站新灣區80期重劃區，2025年2月動土，根據建照執照公布，好市多新店面積多達1萬3775坪，規劃1、3樓為賣場，2樓夾層作為員工辦公室，4樓為停車場，沒有地下室規劃。先前點評高雄時事的《高雄好過日》粉專曾指出，好市多亞灣新店預計2026年中跟隔壁「東南米樂PLAZA」一起開幕。

▲好市多新高雄店坐落於亞洲新灣區80期重劃區。（圖／好市多提供）



好市多今日表示，「新高雄賣場的外牆 Logo 近日已悄悄掛上去，從一片空地，到動工搭建，我們一步一步為會員打造更舒適的購物空間」。至於新店是否已正式取名為「新高雄店」，賣場表示將會正式公告。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，新高雄店擁有全台最強容車量，規劃1010席汽車位及400席機車位，提供最寬敞便利的停車空間，打造最舒適的購物體驗。關於開幕確切日期，請各位會員朋友靜候佳音，我們將於第一時間正式發布通知。

好市多新高雄店原先計畫設置加油站，但引發高雄軟體園區廠商強烈抗議。根據交通局評估，加油站雖只佔賣場面積5%，但衍生的汽車車流量則高達整體交通量52%，若設立加油站恐造成周邊路口交通癱瘓，更可能影響輕軌運行。另據《都市設計及土地使用開發許可審議委員會第281 次會議會議紀錄》披露，送審資料已不設置加油站，將進行簡易綠美化。

不過至今仍有不少高雄人敲碗希望設置加油站，「我最期待的就是有加油站，希望之後可以規劃增加」、「期待有加油站，自助快速通關的結帳櫃檯」、「希望有加油站 還要有柴油」。好市多對此表示，積極配合政府政策與法規，致力於優化各項服務與會員福利，期盼為會員帶來更優質的消費體驗。